Home
>
Polícia
>
Crime na Serra: "Vi meu filho morrendo e não pude fazer nada", diz mãe

Crime na Serra: "Vi meu filho morrendo e não pude fazer nada", diz mãe

A mãe do adolescente contou que estava saindo da igreja quando viu o filho ser abordado e assassinado. A dona de casa estava com outros três filhos de 3 meses, 5 e 7 anos