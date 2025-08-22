"Situação lastimável"

Crianças em situação de abandono são resgatadas de casa e pai é preso na Serra

Segundo o boletim de ocorrência, os meninos viviam em casa sem comida e em condições insalubres; pai foi preso em flagrante

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 11:53

Duas crianças foram resgatadas de uma situação de abandono na Serra, na tarde de quinta-feira (21). O pai delas, de 41 anos, foi preso. Segundo o Conselho Tutelar do município, os meninos, de 5 anos — que possui autismo — e 3 anos, viviam em uma casa insalubre, sem alimentação e com fezes espalhadas pelo chão.

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar as vítimas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

De acordo com o boletim de ocorrência, agentes da Guarda Municipal foram acionados pelo Conselho Tutelar após o pai, que apresentava comportamento agressivo, tentar impedir que uma conselheira verificasse a situação das crianças.

Ainda segundo o registro, o homem chegou a agredir uma das crianças para que ficasse em silêncio. Apenas após a chegada dos agentes municipais ele permitiu a entrada da conselheira.

Quando os agentes entraram no imóvel, encontraram um cenário de insalubridade. A conselheira responsável pelo caso, Andreia Ferreira, relatou à repórter Ana Bassi, do g1 ES, que nunca tinha presenciado algo semelhante.

“Situação lastimável. A gente está acostumado a ver situações insalubres no dia a dia, mas como essa não. Não tinha água, comida, não tinha nada, só um colchão no chão para as crianças, fezes espalhadas pela casa”, declarou a profissional.

No local também não havia geladeira nem fogão.

Segundo Andreia, o caso só foi descoberto após uma denúncia informando que as crianças não estavam frequentando a escola. “Graças a Deus que alguém denunciou. É por isso que precisa fazer a denúncia”, reforçou.

Viu uma situação, parece que tá acontecendo alguma coisa? Denuncia. Poderia ter acontecido alguma coisa pior, esses meninos poderiam ter morrido. Não sei quem fez a denúncia, mas muito obrigada. A gente como sociedade precisa estar atento a isso Andreia Ferreira Conselheira

Ainda conforme a conselheira, outros familiares do homem moravam no mesmo prédio, mas ninguém denunciou a situação ou procurou o Conselho Tutelar.

A mãe das crianças se apresentou ao órgão nesta sexta-feira (22) e foi ouvida. Ela afirmou que não sabia da situação e que o filho mais velho estava matriculado na escola. Segundo Andreia Ferreira, a mulher comprovou que tinha condições de cuidar das crianças e mostrou que enviava dinheiro para o pai.

“Conseguiu comprovar que não sabia da situação das crianças e que estava cumprindo com o papel de mãe. Fez vídeo da casa dela. Acionamos o Conselho Tutelar da região onde ela mora em Vila Velha e agora eles vão acompanhar a situação”, explicou a conselheira.

O homem foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por abandono material e por impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício da função. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

