Crianças aparecem em vídeo maltratando gatos na Serra

Um vídeo gravado na Serra, em que aparecem crianças maltratando dois filhotes de gato, começou a circular nas redes sociais no último final de semana. As imagens chegaram ao conhecimento da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) nesta segunda-feira (29) e, a partir delas, já foram identificados os familiares dos menores. Um inquérito policial foi então aberto para investigar as circunstâncias em que o vídeo foi gravado.
Constatamos que quem aparece nas imagens são crianças com menos de doze anos. Sendo assim, identificamos os pais ou responsáveis por estes menores, bem como outros adultos que poderiam ter testemunhado os fatos. Todos foram intimados e devem comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, explicou o titular da DEPMA, delegado Eduardo Passamani.
Os animais maltratados foram resgatados por representantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus Tratos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), junto com uma organização protetora, e levados para tratamento e abrigo.