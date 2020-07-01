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Maus-tratos

Crianças aparecem em vídeo maltratando gatos na Serra

As imagens chegaram à Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) e já foram identificados os familiares dos menores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 20:26

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 20:26

Crianças maltratam gatos na Serra
Crianças maltratam gatos na Serra Crédito: Pexels
Um vídeo gravado na Serra, em que aparecem crianças maltratando dois filhotes de gato, começou a circular nas redes sociais no último final de semana. As imagens chegaram ao conhecimento da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) nesta segunda-feira (29) e, a partir delas, já foram identificados os familiares dos menores. Um inquérito policial foi então aberto para investigar as circunstâncias em que o vídeo foi gravado.
Constatamos que quem aparece nas imagens são crianças com menos de doze anos. Sendo assim, identificamos os pais ou responsáveis por estes menores, bem como outros adultos que poderiam ter testemunhado os fatos. Todos foram intimados e devem comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, explicou o titular da DEPMA, delegado Eduardo Passamani.
Os animais maltratados foram resgatados por representantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus Tratos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), junto com uma organização protetora, e levados para tratamento e abrigo.

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