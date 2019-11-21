Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sob investigação

Corpo é encontrado em terreno do bairro Jardim Carapina, na Serra

Polícia Milita foi acionada no final da manhã desta quinta-feira (21) pela população
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 17:50

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 17:50

Corpo da vítima foi encontrado nesta manhã em Jardim Carapina, na Serra Crédito: Internauta
O corpo de uma pessoa foi achado em um terreno aberto, localizado no bairro Jardim Carapina, no município da Serra, durante o final da manhã desta quinta-feira (22). Acionada pela população, a Polícia Militar esteve no local e confirmou a morte da vítima, que não teve a identidade revelada.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e que a investigação do caso segue sob responsabilidade do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o meio desta tarde, nenhum suspeito havia sido detido.
Qualquer informação sobre o crime deve ser passada à polícia por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato e o sigilo são garantidos em ambos os meios.

Veja Também

Corpo encontrado em porta-malas no ES pode ser de motorista de app

Exame de DNA comprova que corpo encontrado é de Jonas Amaral

Corpo encontrado na Serafim Derenzi é de estudante de 15 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados