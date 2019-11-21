Corpo é encontrado em terreno do bairro Jardim Carapina, na Serra

O corpo de uma pessoa foi achado em um terreno aberto, localizado no bairro Jardim Carapina, no município da Serra, durante o final da manhã desta quinta-feira (22). Acionada pela população, a Polícia Militar esteve no local e confirmou a morte da vítima, que não teve a identidade revelada.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e que a investigação do caso segue sob responsabilidade do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o meio desta tarde, nenhum suspeito havia sido detido.
Qualquer informação sobre o crime deve ser passada à polícia por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato e o sigilo são garantidos em ambos os meios.