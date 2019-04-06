A Polícia Civil recebeu nesta sexta-feira (05) o resultado de DNA que aponta que o corpo encontrado no último dia 23, na localidade de Pedra Menina, interior de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, é de Jonas do Amaral, de 34 anos. O vendedor é acusado de ter espancado a então namorada Jane Cherubim no dia 4 de março. Ela foi abandonada no meio de uma estrada, desmaiada e desfigurada.
De acordo com o delegado de Dores do Rio Preto, José Maria Simão, o inquérito do caso Jane Cherubim deve ser concluído em breve. Informou ainda que não há data para a liberação do corpo de Jonas para ser sepultado. Ele segue no Departamento Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Na data em que o corpo foi localizado, parentes estiveram no local e confirmaram que o corpo, que estava com sinais de enforcamento, era do vendedor. Mas pelo avançado estado de decomposição só um exame de DNA poderia confirmar oficialmente.
Exame de DNA comprova que corpo encontrado é de Jonas Amaral
A reportagem tentou contato com a defesa de Jonas do Amaral, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.