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Caso Jane Cherubim

Exame de DNA comprova que corpo encontrado é de Jonas Amaral

Corpo encontrado em Dores do Rio Preto estava em avançado estado de decomposição; com resultado do DNA, delegado diz que inquérito do caso Jane Cherubim está perto do fim

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 21:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 abr 2019 às 21:52
Exame aponta oficialmente que corpo é de Jonas Amaral Crédito: Instagram
A Polícia Civil recebeu nesta sexta-feira (05) o resultado de DNA que aponta que o corpo encontrado no último dia 23, na localidade de Pedra Menina, interior de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, é de Jonas do Amaral, de 34 anos. O vendedor é acusado de ter espancado a então namorada Jane Cherubim no dia 4 de março. Ela foi abandonada no meio de uma estrada, desmaiada e desfigurada.
> CASO JANE CHERUBIM | A cobertura completa
De acordo com o delegado de Dores do Rio Preto, José Maria Simão, o inquérito do caso Jane Cherubim deve ser concluído em breve. Informou ainda que não há data para a liberação do corpo de Jonas para ser sepultado. Ele segue no Departamento Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Na data em que o corpo foi localizado, parentes estiveram no local e confirmaram que o corpo, que estava com sinais de enforcamento, era do vendedor. Mas pelo avançado estado de decomposição só um exame de DNA poderia confirmar oficialmente.
O laudo cadavérico apontou que a causa da morte de Jonas Amaral foi por asfixia mecânica
Exame de DNA comprova que corpo encontrado é de Jonas Amaral
A reportagem tentou contato com a defesa de Jonas do Amaral, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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