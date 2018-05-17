Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cariacica

Corpo encontrado em porta-malas no ES pode ser de motorista de app

Segundo a mãe do motorista, ele trabalha havia dois meses com o app; exame de DNA será feito para identificar o corpo

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 17:47
A Polícia Civil vai realizar perícia no carro apreendido Crédito: Glacieri Carrareto
O corpo carbonizado encontrado dentro do porta-malas de um carro apreendido no bairro Rio Branco, em Cariacica, pode ser de um motorista de aplicativo, que está desaparecido desde a última terça-feira (15). Pela placa do carro, a polícia encontrou a proprietária, Dilma Ferreira, que afirmou que o filho, Adeilson Ferreira Santa Bárbara, de 29 anos, trabalhava com o transporte de passageiros via celular.
A dona do carro foi localizada antes do corpo ser encontrado no veículo. Ela foi orientada a procurar a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, que fica na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Quando ela saiu de Cariacica, policiais fizeram uma revista no carro e encontraram um corpo dentro do porta-malas.
Como ficou muito queimado, o corpo terá que passar por exames de DNA, segundo o delegado José Lopes, chefe da DHPP, para ter certeza de que se trata de Adeilson. Ele trabalhava havia dois meses usando o carro da mãe, antes de desaparecer.
Tive que dar a notícia para a família que tinha um corpo dentro do veículo. Não tinha como falar que era do Adeilson. Mas era de um de homem. A investigação está começando e não descartamos nenhuma possibilidade, mas a gente tratou como homicídio, declarou José Lopes à TV Gazeta. 
Segundo o delegado, a família mora em Vila Velha e mãe falou que Adeilson dificilmente aceitaria uma corrida para o local onde o carro foi encontrado, em uma estrada de chão afastada às margens da Rodovia do Contorno.
Adeilson Ferreira Santa Bárbara, de 29 anos, está desaparecido desde a noite de terça-feira (15). A mãe dele, Dilma Ferreira, já teve o material genético recolhido para análise do DNA Crédito: Arquivo Pessoal
O exame de DNA será feito com o material genético da mãe de Adeilson, Dilma Ferreira. A mãe falou que o filho saiu às 18 horas de terça-feira de casa e não voltou mais. Ele costumava a trabalhar desse horário até as 19 horas do dia seguinte.
VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Elegância de Honrar a Própria Origem
A Elegância de Honrar a Própria Origem
Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Domingo de sol forte em todo o ES com calor de até 35ºC
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados