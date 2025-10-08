Confrontos com a PM deixam três feridos em Vitória e na Serra

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:49
Dois confrontos com a Polícia Militar deixaram dois adolescentes de 17 anos e um homem de 35 anos feridos entre a noite de terça-feira (7) e a madrugada desta quarta-feira (8). Os casos aconteceram nos bairros São Benedito, Vitória, e Parque das Gaivotas, na Serra.
Em Vitória, a PM informou que, durante um patrulhamento em São Benedito, a equipe avistou cinco suspeitos armados na Escadaria Botafogo. “Os policiais tentaram se aproximar, mas antes mesmo de darem voz de parada para a abordagem, um suspeito apontou a arma na direção das equipes e atirou. Os militares revidaram, e o suspeito, de 17 anos, caiu ao solo com a arma ainda em punho”, disse a corporação. Os outros fugiram.
O adolescente foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Ao todo, foi apreendida uma pistola calibre .45, além de uma bolsa com crack, cocaína e maconha, R$ 70, uma folha com anotações do tráfico e rádios comunicadores.
A ocorrência foi entregue na Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). O adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas majorado pelo uso de arma de fogo e tentativa de homicídio qualificado por ter sido cometida contra policial. Ele será encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase) assim que receber alta médica.
Na Serra, segundo a PM, agentes foram verificar uma denúncia de que suspeitos armados estariam manuseando drogas em uma casa no bairro Parque das Gaivotas. Ao cercar o imóvel, os policiais viram quatro homens no local. Quando perceberam a aproximação, eles pularam do segundo andar e fugiram pelos fundos, pulando muros.
Os militares fizeram um cerco no quarteirão e, durante a ação, houve troca de tiros. Um homem de 35 anos, que segundo a PM estava armado, foi atingido e se rendeu. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
“Passados alguns minutos, um dos suspeitos, de 17 anos, saiu de um quintal afirmando que estava baleado no pé esquerdo e que tentou fugir, mas não conseguiu. Ele disse que correu por medo, já que estava junto aos suspeitos armados”, informou a corporação.
O adolescente foi socorrido para a UPA de Castelândia e, depois, encaminhado para um hospital. Após receber alta, foi conduzido à Deacle, assim como o homem de 35 anos.
Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após um familiar assumir o compromisso de apresentá-lo ao Ministério Público quando solicitado, ele foi reintegrado à família.
Já o suspeito de 35 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.
