Confrontos com a PM deixam três feridos em Vitória e na Serra

Adolescentes de 17 anos e um homem de 35 foram atingidos após trocas de tiros com policiais; armas, drogas e dinheiro foram apreendidos

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11:49

Troca de tiros entre policiais e suspeitos aconteceram entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta-feira Crédito: Fernando Madeira

Dois confrontos com a Polícia Militar deixaram dois adolescentes de 17 anos e um homem de 35 anos feridos entre a noite de terça-feira (7) e a madrugada desta quarta-feira (8). Os casos aconteceram nos bairros São Benedito, Vitória, e Parque das Gaivotas, na Serra.

Em Vitória, a PM informou que, durante um patrulhamento em São Benedito, a equipe avistou cinco suspeitos armados na Escadaria Botafogo. “Os policiais tentaram se aproximar, mas antes mesmo de darem voz de parada para a abordagem, um suspeito apontou a arma na direção das equipes e atirou. Os militares revidaram, e o suspeito, de 17 anos, caiu ao solo com a arma ainda em punho”, disse a corporação. Os outros fugiram.

O adolescente foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Ao todo, foi apreendida uma pistola calibre .45, além de uma bolsa com crack, cocaína e maconha, R$ 70, uma folha com anotações do tráfico e rádios comunicadores.

A ocorrência foi entregue na Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). O adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas majorado pelo uso de arma de fogo e tentativa de homicídio qualificado por ter sido cometida contra policial. Ele será encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase) assim que receber alta médica.

Troca de tiros na Serra

Na Serra, segundo a PM, agentes foram verificar uma denúncia de que suspeitos armados estariam manuseando drogas em uma casa no bairro Parque das Gaivotas. Ao cercar o imóvel, os policiais viram quatro homens no local. Quando perceberam a aproximação, eles pularam do segundo andar e fugiram pelos fundos, pulando muros.

Os militares fizeram um cerco no quarteirão e, durante a ação, houve troca de tiros. Um homem de 35 anos, que segundo a PM estava armado, foi atingido e se rendeu. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

“Passados alguns minutos, um dos suspeitos, de 17 anos, saiu de um quintal afirmando que estava baleado no pé esquerdo e que tentou fugir, mas não conseguiu. Ele disse que correu por medo, já que estava junto aos suspeitos armados”, informou a corporação.

O adolescente foi socorrido para a UPA de Castelândia e, depois, encaminhado para um hospital. Após receber alta, foi conduzido à Deacle, assim como o homem de 35 anos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após um familiar assumir o compromisso de apresentá-lo ao Ministério Público quando solicitado, ele foi reintegrado à família.

Já o suspeito de 35 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.

