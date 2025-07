Zumbi dos Palmares

Confronto entre criminosos e PM termina com homem baleado em Vila Velha

Indivíduo contou aos policiais que sentiu que havia sido ferido quando saiu de uma festa no bairro, no momento em que acontecia um tiroteio entre suspeitos, com intervenção da PM

Publicado em 19 de julho de 2025 às 09:55

Viatura da Polícia Militar Crédito: Wilson Rodrigues

Um homem foi baleado durante um tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (19). Ele foi ferido no braço e procurou atendimento médico no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. A Polícia Militar foi acionada para a unidade. No local, o indivíduo contou aos militares que estava em uma festa e, ao sair, sentiu uma queimação no braço, momento em que percebeu o ferimento, sem saber precisar quem teria efetuado o disparo. >

A Polícia Militar informou que, durante patrulhamento ostensivo na Rua Antônio Fernando da Silveira, via principal de Santa Rita, os policiais chegaram a ouvir barulho de tiros vindo da direção de Zumbi dos Palmares, bairro vizinho. Eles também ouviram disparos vindos da Rua Monte Castelo, em Santa Rita, em direção a Zumbi dos Palmares, configurando um possível confronto entre indivíduos.>

Os policiais desembarcaram das viaturas, buscaram abrigo e solicitaram apoio de outras equipes. Os suspeitos continuaram atirando, inclusive contra os militares, que revidaram os disparos. Conforme a nota da PM, os policiais atiraram contra cerca de dez indivíduos armados que permaneciam no bairro Zumbi dos Palmares, efetuando disparos contra as guarnições.>

A PM informou que viaturas da 17ª Companhia Independente chegaram ao local e seguiram em patrulha até o local conhecido como Beco do Garrafão para realizar um cerco para deter os indivíduos. Os policiais, segundo a corporação, foram recebidos a tiros por seis indivíduos armados, sendo necessário buscar abrigo e revidar os disparos. >

>

Ainda conforme a PM, durante o patrulhamento a pé, foi identificado rastro de sangue na subida da Escadaria do Beco do Garrafão e na Rua Idalécio Carone, mas não localizou ninguém ferido no local.>

Na região do confronto, foram apreendidas nove munições 380, 27 munições calibre 9mm, 25 pinos de cocaína, 71 frascos de loló, seis buchas de maconha, uma câmera de monitoramento, uma balança, materiais de embalo, materiais de primeiros socorros, um porta-carregador. Nenhum suspeito foi localizado. O material foi entregue na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.>

A reportagem procurou a Polícia Civil, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.>

