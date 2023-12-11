O suspeito preso, que se chama Pedro Henrique, é também um grande gerente do tráfico. A informação foi divulgada pelo Comandante-geral da Polícia Militar (PM), Douglas Caus, durante entrevista para a TV Gazeta nesta segunda.

"Durante a troca de tiros, cinco indivíduos foram detidos e um deles foi a óbito. Um dos detidos é o Pedro Henrique, um grande gerente do tráfico, que seria um braço-direito do Marujo. Dinheiro, munições, carregadores e objetos foram apreendidos", afirmou o comandante da PM.

Your browser does not support the audio element. Confronto em Vitória: suspeito preso é braço-direito do traficante Marujo, diz PM

Confronto

Segundo a PM, as prisões e morte ocorreram durante a incursão da equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) no Morro da Floresta. Ao chegarem no local, a corporação informou ter se deparado com pessoas armadas, que efetuaram disparos contra os militares, que revidou. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) chegou a sobrevoar o Bairro da Penha e adjacências dando apoio aos policiais militares.

Um dos suspeitos foi atingido e as primeiras informações apontavam que ele estava apenas ferido. Depois, entretanto. a PM informou que ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e morreu ainda durante o atendimento.

A PC disse, em nota, que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.