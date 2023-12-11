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Combate ao tráfico

Confronto em Vitória: suspeito preso é braço-direito do traficante Marujo, diz PM

Segundo o Comandante-geral da Polícia Militar, Douglas Caus, o homem identificado como Pedro Henrique também é um grande gerente do homem mais mais procurado do ES

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 14:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2023 às 14:39
Um dos presos durante o confronto entre policiais militares e indivíduos armados na região do Morro da Floresta, em Vitória, nesta segunda-feira (11), é braço-direito do traficante Fernando Moraes Pimenta, o Marujo. Segundo a Polícia Civil (PC),  ele responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que comanda a região da Grande Vitória e interior do Estado. Ele também está na lista de mais procurados do estado da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
O suspeito preso, que se chama Pedro Henrique, é também um grande gerente do tráfico. A informação foi divulgada pelo Comandante-geral da Polícia Militar (PM), Douglas Caus, durante entrevista para a TV Gazeta nesta segunda.
"Durante a troca de tiros, cinco indivíduos foram detidos e um deles foi a óbito. Um dos detidos é o Pedro Henrique, um grande gerente do tráfico, que seria um braço-direito do Marujo. Dinheiro, munições, carregadores e objetos foram apreendidos", afirmou o comandante da PM.
Confronto em Vitória: suspeito preso é braço-direito do traficante Marujo, diz PM

Confronto

Segundo a PM, as prisões e morte ocorreram durante a incursão da equipe do Batalhão de Missões Especiais (BME) no Morro da Floresta. Ao chegarem no local, a corporação informou ter se deparado com pessoas armadas, que efetuaram disparos contra os militares, que revidou. Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) chegou a sobrevoar o Bairro da Penha e adjacências dando apoio aos policiais militares.
Um dos suspeitos foi atingido e as primeiras informações apontavam que ele estava apenas ferido. Depois, entretanto. a PM informou que ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e morreu ainda durante o atendimento.
A PC disse, em nota, que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
De acordo com a corporação, durante a ocorrência, dois adolescentes de 17 anos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vitória. A ocorrência está em andamento e somente após a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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