Como a disputa pelo tráfico tem levado terror a bairro da Serra

Disputa pelo tráfico de drogas em Jacaraípe já deixou cinco mortos e quatro feridos

Publicado em 17 de julho de 2019 às 02:44 - Atualizado há 6 anos

Paulo Henrique e Gabriel foram presos pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O controle sobre pontos de tráfico de drogas tem motivado disputas cada vez mais frequentes entre grupos de criminosos em Bairro das Laranjeiras, na região da Grande Jacaraípe, na Serra. Três ruas, especificamente, são as mais cobiçadas pelos traficantes. São elas: 14, 15 e a São Paulo.

Em meio à guerra, moradores tentam manter a rotina sobrevivendo ao cotidiano de tiroteios. “De manhã, à tarde e à noite. Atacam de preferência no horário com maior circulação de pessoas na rua. Nem as crianças escapam”, destaca o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Rodrigo Sandi Mori.

Nos últimos quatro dias uma pessoa foi morta e outras duas baleadas, na Rua 15. Na noite de sexta-feira, uma estudante de 18 anos, e um homem de 30, foram baleados no local, após criminosos em um veículo passarem atirando. Ainda não se sabe se eles tinham um alvo fixo. Já no final da manhã de segunda-feira, um homem identificado como Thiago Santos Soares, 34 anos, foi morto a tiros, na frente da esposa. De acordo com Sandi Mori, a vítima - que era usuária de drogas - foi confundida com um traficante.

Rua 15 é marcada por assassinatos e tiroteios Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O assassino de Thiago foi identificado e preso em flagrante duas horas após o crime e a poucos metros do local. Gabriel de Jesus Vieira, 21 anos, foi encontrado em uma boca de fumo. Ao ver a polícia, ele ainda tentou fugir, mas terminou capturado. Segundo o delegado, o criminoso tem duas passagens por homicídio e cerca de 20 por outros crimes. Todas enquanto ainda era adolescente.

De abril até julho deste ano, cinco pessoas foram assassinadas e outras quatro feridas em ataques ocorridos nas ruas 14 e 15.

No dia 28 de abril, dois jovens foram fuzilados na Rua 15. De acordo com a Polícia Civil, os amigos Marlon Martins da Silva, 28 anos, e Gustavo Salles Siqueira, 16, morreram com mais de 20 tiros cada.

Marlon Martins da Silva, 28 anos, e Gustavo Salles Siqueira, 16 anos, foram mortos com mais de 20 tiros cada um Crédito: Divulgação

Cinco dias depois, o adolescente Carlos Alberto Marques Júnior, 17 anos, foi executado na Rua 14, com mais de 12 tiros. No mesmo mês, no dia 27, duas pessoas foram baleadas em um tiroteio na região. E no dia 10 de junho, um homem foi morto.

O cenário de conflitos despertou a atenção da polícia, que já identificou e solicitou à Justiça a prisão dos criminosos envolvidos em todos os crimes.

Um nome aparece nas investigações da polícia como ligação direta em quatro dos ataques ocorridos no Bairro das Laranjeiras. Paulo Henrique Andrade Araújo, 20 anos, o PH, é apontado como gerente do tráfico de drogas nas regiões da “Casinha” em Jacaraípe, e do “Pantanal”, em Serra Dourada III.

Paulo Henrique foi preso no dia 28 de junho, em Nova Almeida. Com ele a polícia encontrou uma pistola 9 milímetros, munição e droga. “Ele é extremamente violento e organizou a maioria desses crimes. Não vamos descansar enquanto não colocarmos todos os envolvidos nesses conflitos na prisão”, declarou o delegado.

