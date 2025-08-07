Comerciante investigado

Celulares furtados em shoopping de Vitória são encontrados em loja na Serra

Polícia encontrou celulares com registro de furto na loja e investiga se comerciante comprou os aparelhos para revenda. Defesa alega que ele foi vítima de um golpe

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:33

Um comerciante da Serra, de 27 anos, está sendo investigado por receptação após a polícia encontrar em sua loja, em Vila Nova de Colares, três celulares furtados de uma revenda oficial de operadora de telefonia localizada em um shopping de Vitória. Tudo começou quando clientes do comerciante começaram a receber mensagens da polícia informando que os celulares comprados no local eram furtados.

Na segunda-feira (4), policiais da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial foram até o estabelecimento dele. O proprietário não estava presente no momento. Por telefone, ele informou que estava fora da cidade, mas que se apresentaria posteriormente à delegacia para prestar esclarecimentos. No local, apenas um funcionário foi encontrado e levado à unidade policial para prestar depoimento.

O boletim de ocorrência relata que há denúncias de que o comerciante adquiriu os aparelhos com a intenção de revendê-los.

Ainda de acordo com a apuração da TV Gazeta, a loja possui CNPJ ativo e está com a inscrição regularizada.

O advogado Carlos Eduardo Campista de Lyrio, que representa o comerciante, afirmou que seu cliente foi vítima de um golpe aplicado por um funcionário de uma grande loja de celulares. Segundo a defesa, esse funcionário alegava que os aparelhos seriam parte de um bônus por metas alcançadas e recebeu autorização para vendê-los.

“Sem desconfiar, o meu cliente passou a comprar os aparelhos. O funcionário da loja do meu cliente prestou depoimento. Esperamos que a polícia prenda o bandido quanto antes para que tudo seja devidamente esclarecido”, disse o advogado.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), e que novas informações serão divulgadas em momento oportuno.

* Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta.

