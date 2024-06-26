Caso Paloma: mãe da criança espancada até a morte respira sem aparelhos

Paloma Fernandes, criança espancada até a morte em Cariacica; pai é suspeito Crédito: Acervo familiar

A mãe de Paloma, criança de seis anos espancada até a morte, apresentou melhora no estado de saúde, já respira sem ajuda dos aparelhos e come sozinha. Por estar mais forte, os filhos, Júnior e Jenny Fernandes, a contaram, nesta terça-feira (26) sobre a morte da pequena Paloma.

Ao receber a triste notícia, ela surpreendeu a família ao ser confortada. “Nós a abraçamos e Deus enviou um conforto a ela que ficamos muito admirados”, contou Júnior Fernandes, filho mais velho, em publicação nas redes sociais.

"Depois de contarmos, ela chorou muito, o psicólogo nos orientou a deixar que ela vivesse aquela dor e aquele momento. Mas, estávamos ao lado dela o tempo todo apoiando" Jenny Fernandes - Irmã de Paloma

O crime chocou o Espírito Santo devido à crueldade utilizada. Paloma estava sem vida quando a polícia chegou ao local. Já a mãe, apesar de apresentar sinais vitais, não tinha condições de falar, se mexer, além de apresentar afundamento craniano no centro superior da cabeça e um hematoma no tórax.

Mesmo com os graves machucados, a mulher de 42 anos superou as expectativas médicas ao apresentar um rápido andamento positivo no quadro clínico. No dia do crime, a equipe médica do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, informou à família que o quadro era tão grave que ela tinha 1% de chance de sobreviver.

“Ela está estável, o pior já passou. Está em recuperação ainda na UTI. Mas está consciente de tudo, fala, e até comeu um pão sozinha hoje na nossa visita. Só ajudamos com o café respira normalmente sozinha, tudo que perguntamos ela responde. Graças a Deus!", contou Jenny.

Golpeada primeiro

Ainda na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), a mãe de Paloma confirmou aos filhos que foi Oseas que espancou tanto ela quanto a menina de seis anos.

“Ela não sabia do fim da Paloma, pois foi golpeada primeiro. Mas ela confirmou que foi ele. Ela lembra de tudo até a hora da pancada e depois só lembra que estava no hospital quando acordou”, contou a filha.

Paloma Fernandes, de 6 anos, foi espancada até a morte em Cariacica Crédito: Acervo familiar