Caso Paloma: mãe da criança espancada até a morte respira sem aparelhos

A mãe de Paloma, criança de seis anos espancada até a morte, apresentou melhora no estado de saúde, já respira sem ajuda dos aparelhos e come sozinha. Por estar mais forte, os filhos, Júnior e Jenny Fernandes, a contaram, nesta terça-feira (26) sobre a morte da pequena Paloma.
Ao receber a triste notícia, ela surpreendeu a família ao ser confortada. “Nós a abraçamos e Deus enviou um conforto a ela que ficamos muito admirados”, contou Júnior Fernandes, filho mais velho, em publicação nas redes sociais.
"Depois de contarmos, ela chorou muito, o psicólogo nos orientou a deixar que ela vivesse aquela dor e aquele momento. Mas, estávamos ao lado dela o tempo todo apoiando"
No mesmo dia, ela também soube da morte de Oseas Marciel Soares, de 48 anos, principal suspeito de matar Paloma, que era filha dele, e espancar a companheira. “Não falamos detalhes, eu só falei que ele tinha fugido e que após uns 3 dias tinham encontrado ele”, contou a filha mais velha dela Jenny Fernandes.
Ele foi localizado morto três dias depois do crime em uma área de mata do bairro Novo Brasil, em Cariacica, que é a mesma região onde a família morava. Horas antes da morte, a Justiça tinha expedido o mandado de prisão contra ele.
O crime chocou o Espírito Santo devido à crueldade utilizada. Paloma estava sem vida quando a polícia chegou ao local. Já a mãe, apesar de apresentar sinais vitais, não tinha condições de falar, se mexer, além de apresentar afundamento craniano no centro superior da cabeça e um hematoma no tórax.
Mesmo com os graves machucados, a mulher de 42 anos superou as expectativas médicas ao apresentar um rápido andamento positivo no quadro clínico. No dia do crime, a equipe médica do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, informou à família que o quadro era tão grave que ela tinha 1% de chance de sobreviver.
“Ela está estável, o pior já passou. Está em recuperação ainda na UTI. Mas está consciente de tudo, fala, e até comeu um pão sozinha hoje na nossa visita. Só ajudamos com o café respira normalmente sozinha, tudo que perguntamos ela responde. Graças a Deus!", contou Jenny.
Golpeada primeiro
Ainda na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), a mãe de Paloma confirmou aos filhos que foi Oseas que espancou tanto ela quanto a menina de seis anos.
“Ela não sabia do fim da Paloma, pois foi golpeada primeiro. Mas ela confirmou que foi ele. Ela lembra de tudo até a hora da pancada e depois só lembra que estava no hospital quando acordou”, contou a filha.
Emocionada, Jenny diz que a família é muito grata a todos que tiraram um momento do dia para orar pela mãe dela. "Agradecemos a todas as pessoas que tem orado e torcido pela nossa mãe, Deus tem as ouvido, pois estamos vivendo milagres dia após dia", falou.