Trio invade casa, vizinhos ouvem e prendem criminosos em Vila Velha

Os moradores do bairro conseguiram imobilizar dois dos invasores: Diego Medeiros, de 32 anos, e Ruthellen dos Santos, de 22 anos. O terceiro suspeito, que não foi identificado, conseguiu fugir levando uma bicicleta da vítima. A dona da casa disse à polícia que os ladrões ameaçaram, com uma faca e uma chave de rodas, os vizinhos que foram ajudar.