Um casal foi preso depois de tentar invadir a casa de uma mulher, na madrugada desta segunda-feira (15), no bairro Ibes, em Vila Velha. Vizinhos ouviram quando os ladrões forçaram o portão para entrar na residência e foram até lá socorrer a vítima. Quando a polícia chegou, o casal estava com as mãos amarradas e escoriações pelo corpo. Um terceiro suspeito conseguiu fugir levando uma bicicleta.
Como consta no boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil, a dona da casa, uma mulher de 26 anos, narrou aos policiais militares que três pessoas — dois homens e uma mulher — forçaram o portão e conseguiram entrar na residência. Os vizinhos, então, ouviram o barulho e foram até lá.
Os moradores do bairro conseguiram imobilizar dois dos invasores: Diego Medeiros, de 32 anos, e Ruthellen dos Santos, de 22 anos. O terceiro suspeito, que não foi identificado, conseguiu fugir levando uma bicicleta da vítima. A dona da casa disse à polícia que os ladrões ameaçaram, com uma faca e uma chave de rodas, os vizinhos que foram ajudar.
Ainda de acordo com o boletim, o casal detido foi encontrado com as mãos amarradas e diversas escoriações pelo corpo. Nenhum dos vizinhos estava no local no momento em que a PM chegou. O casal foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhado até o Hospital Estadual de Urgência Emergência (Heue).
Em nota, a Polícia Civil informou que o casal foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por furto qualificado pelo concurso de pessoas — quando o furto é cometido por duas ou mais pessoas. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional.
Trio invade casa, vizinhos ouvem e prendem criminosos em Vila Velha