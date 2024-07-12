Segundo suspeito da morte de instrumentador cirúrgico é preso na Serra

Ruan Christyan Cardoso dos Santos, de 19 anos, é um dos suspeitos de matar instrumentador cirúrgico Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Ruan Christyan Cardoso dos Santos, 19 anos, segundo suspeito de envolvimento no latrocínio do instrumentador cirúrgico Luciano Martins , 46 anos, encontrado morto em um lixão no bairro Civit I, na Serra , no dia 23 de junho, foi preso no final da tarde desta sexta-feira (12).

Durante as diligências no bairro Planalto Serrano, no mesmo município, policiais da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), da Polícia Civil, avistaram um indivíduo com características semelhantes às do suspeito dentro de uma barbearia.

Os policiais entraram no local, no entanto, o indivíduo não foi localizado. Após buscas no imóvel, Santos foi encontrado escondido dentro de um banheiro.

A ação contou com apoio da Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP) e do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O suspeito foi preso e conduzido à sede da DFRV. Segundo a Polícia Civil, após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional.

Relembre o crime

O instrumentador cirúrgico Luciano Martins, de 46 anos, foi encontrado morto em um lixão no bairro Civit I, na Serra, no dia 23 de junho). Ele estava com braços e pernas amarrados, sinais de esfaqueamento e uma toalha tampando o rosto, onde havia marcas de tiros.

Luciano estava desaparecido desde a madrugada do dia 22, quando foi visto pela última vez no bairro Maringá, também na Serra. O corpo dele foi encontrado na tarde do dia seguinte por um homem que passava pelo local.

A Polícia Civil informou que, após as diligências iniciais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), o caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte).