Segundo suspeito da morte de instrumentador cirúrgico é preso na Serra

Ruan Christyan Cardoso dos Santos, 19 anos, segundo suspeito de envolvimento no latrocínio do instrumentador cirúrgico Luciano Martins, 46 anos, encontrado morto em um lixão no bairro Civit I, na Serra, no dia 23 de junho, foi preso no final da tarde desta sexta-feira (12).
Durante as diligências no bairro Planalto Serrano, no mesmo município, policiais da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), da Polícia Civil, avistaram um indivíduo com características semelhantes às do suspeito dentro de uma barbearia.
Os policiais entraram no local, no entanto, o indivíduo não foi localizado. Após buscas no imóvel, Santos foi encontrado escondido dentro de um banheiro.
A ação contou com apoio da Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP) e do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
O suspeito foi preso e conduzido à sede da DFRV. Segundo a Polícia Civil, após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional.
Relembre o crime
O instrumentador cirúrgico Luciano Martins, de 46 anos, foi encontrado morto em um lixão no bairro Civit I, na Serra, no dia 23 de junho). Ele estava com braços e pernas amarrados, sinais de esfaqueamento e uma toalha tampando o rosto, onde havia marcas de tiros.
Luciano estava desaparecido desde a madrugada do dia 22, quando foi visto pela última vez no bairro Maringá, também na Serra. O corpo dele foi encontrado na tarde do dia seguinte por um homem que passava pelo local.
A Polícia Civil informou que, após as diligências iniciais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), o caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte).
O principal suspeito de executar o profissional da saúde, Leonardo Julio Lopes foi preso no dia 26 de junho. Ruan Christyan Cardoso dos Santos estava foragido desde a data do crime.