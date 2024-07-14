Tiros em festa matam uma pessoa e deixam outras duas feridas na Serra

Local em que aconteceu o crime, em Nova Carapina II, na Serra Crédito: Caíque Verli

Um homem de 26 anos foi morto a tiros e outros dois foram feridos na madrugada deste domingo (14), durante uma festa realizada no bairro Nova Carapina II, na Serra.

A Polícia Militar informou que foi acionada, mas o homem já estava sem vida, caído próximo a um bar. A perícia da Polícia Científica foi chamada, e encaminhou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Depois a equipe foi à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede, onde baleados foram atendidos. Uma vítima, de 30 anos, disse que estava na festa, quando ouviu barulho de tiro e percebeu que havia sido atingida por dois disparos. Ele não soube informar autoria e possível motivação para o crime. O outro baleado tem 20 anos.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Não há suspeitos presos.