Homem se cansa de esperar polícia e leva ladrão a delegacia em Vila Velha

Um homem foi preso após furtar uma bicicleta no Centro de Vila Velha , na tarde de quinta-feira (11). O que chama a atenção é que o suspeito não foi conduzido à delegacia por um agente de segurança: ele foi levado por um morador que estava próximo ao local no momento do furto. Ele diz ter tentado acionar a Polícia Militar , pelo 190, e a Guarda de Municipal, mas ninguém atendeu ao chamado.

Em boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil consta que uma mulher parou a bicicleta na frente de uma loja, e o suspeito, identificado como Diego Alves de Figueiredo Barbosa, de 33 anos, de imediato, furtou o veículo e saiu em disparada. Diante da situação, a vítima gritou pedindo ajuda para conter o homem: "Pega ladrão, pega ladrão!". Um morador que passava pelo local conseguiu segurar o autor do furto.

Diego Alves de Figueiredo Barbosa, de 33 anos, foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Ari Melo

“Ficamos com medo por não saber se ele estava armado. Quando ele caiu, e a camisa dele levantou, vimos que ele não estava armado. Aí segurei ele pelo pescoço e o imobilizei, colocando a mão dele para trás, e fui até o DPJ com ele”, contou o líder comunitário Roberto Fraça, que foi quem conteve o suspeito.

O homem disse à polícia que tentou acionar a Polícia Militar por meio do número do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) 190, e a Guarda Municipal de Vila Velha, mas nenhuma viatura foi até o local. Cansado de esperar, ele mesmo resolveu levar, a pé, o suspeito até a delegacia, que fica a 500 metros de onde o fato ocorreu.

Ele disse que esperou a chegada de uma viatura durante cerca de 30 minutos e que optou por levar o suspeito à delegacia, também para segurança dele. “Se a gente demorasse mais um pouquinho, a população ia querer fazer justiça com as próprias mãos. Então, para não deixar que ele ou outra pessoa fosse ferida, tive essa iniciativa”, disse ele.

A Polícia Militar confirmou, por nota, que o chamado informando que "o suspeito tinha sido contido por um popular, contudo ele levou o indivíduo a pé para a Delegacia Regional antes da chegada da PM ao local indicado no chamado".

A Guarda Municipal de Vila Velha, em resposta à reportagem de A Gazeta, afirma não ter sido acionada. A Polícia Civil também foi procurada, mas até o momento da publicação desta matéria, não deu retorno.