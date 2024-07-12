Homem se cansa de esperar polícia e leva ladrão a delegacia em Vila Velha

Um homem foi preso após furtar uma bicicleta no Centro de Vila Velha, na tarde de quinta-feira (11). O que chama a atenção é que o suspeito não foi conduzido à delegacia por um agente de segurança: ele foi levado por um morador que estava próximo ao local no momento do furto. Ele diz ter tentado acionar a Polícia Militar, pelo 190, e a Guarda de Municipal, mas ninguém atendeu ao chamado.
Em boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil consta que uma mulher parou a bicicleta na frente de uma loja, e o suspeito, identificado como Diego Alves de Figueiredo Barbosa, de 33 anos, de imediato, furtou o veículo e saiu em disparada. Diante da situação, a vítima gritou pedindo ajuda para conter o homem: "Pega ladrão, pega ladrão!". Um morador que passava pelo local conseguiu segurar o autor do furto.
“Ficamos com medo por não saber se ele estava armado. Quando ele caiu, e a camisa dele levantou, vimos que ele não estava armado. Aí segurei ele pelo pescoço e o imobilizei, colocando a mão dele para trás, e fui até o DPJ com ele”, contou o líder comunitário Roberto Fraça, que foi quem conteve o suspeito.
O homem disse à polícia que tentou acionar a Polícia Militar por meio do número do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) 190, e a Guarda Municipal de Vila Velha, mas nenhuma viatura foi até o local. Cansado de esperar, ele mesmo resolveu levar, a pé, o suspeito até a delegacia, que fica a 500 metros de onde o fato ocorreu.
Ele disse que esperou a chegada de uma viatura durante cerca de 30 minutos e que optou por levar o suspeito à delegacia, também para segurança dele. “Se a gente demorasse mais um pouquinho, a população ia querer fazer justiça com as próprias mãos. Então, para não deixar que ele ou outra pessoa fosse ferida, tive essa iniciativa”, disse ele.
A Polícia Militar confirmou, por nota, que o chamado informando que "o suspeito tinha sido contido por um popular, contudo ele levou o indivíduo a pé para a Delegacia Regional antes da chegada da PM ao local indicado no chamado".
A Guarda Municipal de Vila Velha, em resposta à reportagem de A Gazeta, afirma não ter sido acionada. A Polícia Civil também foi procurada, mas até o momento da publicação desta matéria, não deu retorno.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Diego disse na Delegacia Regional de Vila Velha ser morador em situação de rua. A Polícia Civil disse que o suspeito de 33 anos foi autuado em flagrante por furto. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).