Polícia revela detalhes de trama para matar empresário na Serra

As investigações de uma tentativa de latrocínio levaram a polícia a descobrir uma trama para assassinar um empresário, de 35 anos. O crime aconteceu em 28 de novembro de 2023, no bairro Porto Canoa, na Serra , e os detalhes da ocorrência foram divulgados pela Polícia Civil nesta quarta-feira (10). No dia do crime, a vítima levou um tiro na mão.

Sete envolvidos foram identificados, dos quais seis estão presos e um encontra-se foragido. São eles:

Guilherme Augusto Bolonha (executor). Foi preso em 3 de junho deste ano. Já tem passagens por tráfico de drogas e homicídio; Ronald dos Santos Rocha (executor e foragido). Passagens por latrocínio tentado, porte de arma e tráfico de drogas; Harley dos Santos Barros (executor). Preso em 11 de maio deste ano. Passagens por porte ilegal de arma de fogo; Aline da Silva Duarte (executora). Presa em 11 de maio deste ano. Passagens por furto qualificado; Walace Faustino Lisboa de Souza (intermediador). Preso em 11 de março deste ano. Ele se entregou após três tentativas da polícia de prendê-lo. Passagens por porte de arma e associação ao tráfico; Lucas Perovano Garcia (mentor). Preso em 11 de maio deste ano. Rodrigo de Jesus Silva (mentor). Preso em 5 de maio deste ano. Passagens por estelionato e venda de substância nociva à saúde.

Execução arquitetada

Polícia prende suspeitos de atirar contra empresário na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), delegado Gianno Trindade, explicou que no dia 28 de novembro do ano passado, chegou para a equipe uma tentativa de latrocínio de um empresário que negocia eletrônicos pela internet.

Durante o curso das investigações, os policiais se surpreenderam ao descobrir que, na verdade, o crime havia sido arquitetado. Os policiais estranharam como a tentativa de latrocínio ocorreu a partir de imagens de segurança (veja vídeo acima) que flagraram toda ação.

Na imagem, uma mulher, que é uma pessoa em situação de rua, aparece ao lado de Guilherme Augusto Bolonha. Ela foi chamada pelos criminosos para se passar por um casal e chegar perto da vítima sem despertar desconfiança.

"Partimos de imagens que descobrimos no local. Nela vemos o executor dando diversos tiros e achamos estranho porque não é comum esse tipo de execução em latrocínio" Delegado Gianno Trindade - Titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP)

A polícia descobriu então que o empresário tinha um desafeto, identificado como Lucas Perovano Garcia. Eles haviam se desentendido após a vítima vender uma motocicleta com dívidas e multas para o suspeito.

Revoltado, Lucas chamou Rodrigo de Jesus Silva para arquitetar o crime. Os dois contratam Walace Faustino Lisboa de Souza, que passa a ser o intermediário e formar a equipe de executores. Ele então contrata Guilherme Augusto Bolonha, que é quem marcou encontro com a vítima, Ronald dos Santos Rocha, o atirador, Harley dos Santos Barros, o motorista que levou os suspeitos e Aline da Silva Duarte, dona do carro e esposa de Harley.

Negociação com a vítima

Rodrigo de Jesus Silva dá a Guilherme Augusto Bolonha um chip para que ele se passasse por outra pessoa e negociasse com o empresário a compra de uma televisão e marcar um encontro.

"No dia do crime, os criminosos vão até as ruas para analisar qual tinha câmeras de segurança ou não, mas no momento da execução, eles acabam entrando na rua errada. O tiro pega só no braço e a vítima consegue acelerar e fugir da rua sem saída" Delegado Gianno Trindade - Titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP)

Segundo o empresário, a arma falhou.

Marcas de tiros ficaram no carro do empresário Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Criminosos fizeram reuniões

Ronald dos Santos Rocha se encontra foragido e é procurado pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Os suspeitos chegaram a realizar reuniões para organizar o assassinato do empresário, onde levantaram endereços onde poderia ocorrer o crime, se existiam câmeras nos locais, endereço de familiares e determinaram que a vítima teria que morrer.

“Por isso para nós se trata de tentativa de homicídio e o Ministério Público também entendeu e todos respondem por isso”, informou o delegado Gianno Trindade.

A defesa do suspeito Rodrigo de Jesus Silva, feita pelo advogado Jhonathan Ebani, nega a participação dele no crime e informou que irá comprovar a inocência no processo judicial. "Ele contribuiu com as investigações, possui residência fixa e é empresário do município de Serra, não apresentando nenhum risco que justifique a sua prisão preventiva", afirmou.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa dos outros envolvidos. O espaço segue aberto para um posicionamento.