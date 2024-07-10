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Investigação

Imagens mostram ex de mulher morta no ES entrando e saindo de prédio

Apontado pela polícia como principal suspeito do assassinato, Jhonatan sofreu um acidente durante a fuga e ficou escondido em mata por 30 horas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 jul 2024 às 16:30

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 16:30

As imagens das câmeras de segurança na entrada e na garagem do edifício onde Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos, morava no Centro de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, mostram a chegada e a saída do ex-companheiro dela, Jhonatan Bautz Dordenoni, de 25 anos. Ele foi preso na tarde de terça-feira (9), apontado pela polícia como principal suspeito do assassinato, ocorrido no dia anterior.
Uma das câmeras mostra o caminhoneiro, às 5h, andando pela rua onde fica o imóvel. Depois, ele entra na garagem, ronda o carro do pai de Sara e se esconde. Às 6h30, a vítima leva os filhos até o transporte escolar e retorna para o apartamento. Mais tarde, às 7h57, o suspeito sai, entra em um Fiat Siena e foge.
Durante a fuga, ele capotou numa estrada de chão, caindo próximo a um riacho. Depois, segundo o delegado Alberto Roque Peres, Titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, se escondeu por 30 horas na mata, até ser localizado por um drone

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