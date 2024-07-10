Imagens mostram ex de mulher morta no ES entrando e saindo de prédio

Uma das câmeras mostra o caminhoneiro, às 5h, andando pela rua onde fica o imóvel. Depois, ele entra na garagem, ronda o carro do pai de Sara e se esconde. Às 6h30, a vítima leva os filhos até o transporte escolar e retorna para o apartamento. Mais tarde, às 7h57, o suspeito sai, entra em um Fiat Siena e foge.