Ex de mulher morta no ES sofreu acidente na fuga e foi achado por drone

Foto maior: buscas no meio da mata | Foto menor: o suspeito de matar a ex Crédito: Polícia Civil

Cerca de 30 policiais participaram das buscas. “Em fuga, Jhonatan pegou uma estrada de terra por zona rural pra fugir da BR. Durante o trajeto, se acidentou com esse veículo, capotou próximo de um riacho na região de Peçanha, limite de Venda Nova do Imigrante com Domingos Martins”, disse o delegado em entrevista à repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul.

Carro usado na fuga foi encontrado em mata

No meio da mata, o suspeito permaneceu escondido até o momento de ser preso — cerca de trinta horas. “Nós estávamos com as equipes no local, com drone e monitorando. Ele procurou os familiares dele, que estavam desesperados para que ele se entregasse”, contou o delegado.

Crime premeditado

Câmeras do prédio onde Sara foi morta flagraram o suspeito chegando às 6h. O delegado explica que ele aguardou a vítima deixar as crianças, gêmeos de quatro anos, na van escolar, por volta das 7h30. Somente depois, entrou no apartamento e pegou a vítima de surpresa no banheiro, quando ela estava se arrumando para ir trabalhar — ela era funcionária de um supermercado.

O casal teve um relacionamento de cerca de um ano e estavam separados havia um mês. “Todos os indícios indicam que foi premeditado. Inclusive ele esperar as crianças saírem, pelas quais ele até tinha carinho. Os crimes de feminicídio são muito graves. O homem que faz isso não é homem. É um monstro quem pratica esse tipo de crime”, disparou o delegado.