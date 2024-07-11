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Bairro Campo Verde

Homem do RJ é retirado da casa da namorada e assassinado em Cariacica

Lucas Mateus dos Santos foi surpreendido por bandidos armados, que o executaram na calçada; ele foi baleado em várias partes do corpo, como cabeça, tórax e braços
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2024 às 09:02

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 09:02

Lucas Mateus, de 32 anos, natural do RJ morto a tiros em Cariacica
Lucas Mateus dos Santos, de 31 anos, natural do RJ morto a tiros em Cariacica Crédito: Acervo familiar
Um homem do Rio de Janeiro foi "arrancado" da casa da namorada e executado no meio da rua no bairro Campo Verde, em Cariacica, na madrugada desta quinta-feira (11). A vítima foi identificada como Lucas Mateus dos Santos, de 31 anos, e foi baleada em várias partes do corpo, como cabeça, tórax e braços. 
Testemunhas conversaram com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, e contaram que todos da casa estavam dormindo — inclusive duas crianças — quando bandidos pularam o muro e arrombaram a porta da sala.  Enquanto os dois criminosos invadiram a casa, outros dois ficaram do lado de fora, em um carro. Primeiro, eles disseram que eram policiais. Depois, assumiram ser do tráfico de drogas e acusaram Lucas de ser de uma facção rival, obrigando-o a sair do imóvel.
Ao chegar à calçada, Lucas tentou correr e foi atingido por vários tiros. Depois da execução, os bandidos levaram o celular da namorada e da mãe dela para que as duas não pudessem acionar a polícia. Em seguida, fugiram de carro. 
Testemunhas disseram que a vítima estava no bairro havia pouco tempo e que o namoro com a moça que morava no imóvel era recente, teria cerca de um mês. A namorada afirmou que Lucas não vendia drogas. 
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi detido até a publicação da matéria. O corpo foi recolhido pela perícia da Polícia Científica e encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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