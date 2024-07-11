Homem do RJ é retirado da casa da namorada e assassinado em Cariacica

Lucas Mateus dos Santos, de 31 anos, natural do RJ morto a tiros em Cariacica Crédito: Acervo familiar

Um homem do Rio de Janeiro foi "arrancado" da casa da namorada e executado no meio da rua no bairro Campo Verde, em Cariacica , na madrugada desta quinta-feira (11). A vítima foi identificada como Lucas Mateus dos Santos, de 31 anos, e foi baleada em várias partes do corpo, como cabeça, tórax e braços.

Testemunhas conversaram com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, e contaram que todos da casa estavam dormindo — inclusive duas crianças — quando bandidos pularam o muro e arrombaram a porta da sala. Enquanto os dois criminosos invadiram a casa, outros dois ficaram do lado de fora, em um carro. Primeiro, eles disseram que eram policiais. Depois, assumiram ser do tráfico de drogas e acusaram Lucas de ser de uma facção rival, obrigando-o a sair do imóvel.

Ao chegar à calçada, Lucas tentou correr e foi atingido por vários tiros. Depois da execução, os bandidos levaram o celular da namorada e da mãe dela para que as duas não pudessem acionar a polícia. Em seguida, fugiram de carro.

Testemunhas disseram que a vítima estava no bairro havia pouco tempo e que o namoro com a moça que morava no imóvel era recente, teria cerca de um mês. A namorada afirmou que Lucas não vendia drogas.