Filho é suspeito de matar a própria mãe com golpes na cabeça em Linhares

Lindaura Pacatuba, de 71 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Linhares Crédito: Acervo pessoal

Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Interlagos, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . De acordo com a Polícia Militar, Lindaura Pacatuba, de 71 anos, teria recebido golpes de madeira na região da cabeça. O suspeito do crime, que não teve o nome informado, seria o próprio filho da vítima.

Segundo a PM, Lindaura foi encontrada caída no chão de casa pela filha. A corporação foi ao local e constatou que a vítima estava já sem vida, com marcas de violência na região da cabeça, decorrentes dos golpes sofridos.

Informações preliminares repassadas à PM dão conta de que o filho da vítima possui distúrbios mentais. Ainda de acordo com a corporação, o suspeito estava com um alvará de soltura desde março deste ano, onde cumpriu pena na Penitenciária Regional de Linhares. O homem também "possui passagem por homicídio, roubo e violência doméstica", acrescentou a PM.

Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta, mãe e filho residiam juntos. Até o momento, o suspeito não foi localizado.