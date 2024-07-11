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Bairro Interlagos

Filho é suspeito de matar a própria mãe com golpes na cabeça em Linhares

Lindaura Pacatuba, de 71 anos, foi encontrada morta dentro de casa pela filha; crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (11)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

11 jul 2024 às 19:10

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 19:10

Lindaura Pacatuba, de 71 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Linhares
Lindaura Pacatuba, de 71 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Linhares Crédito: Acervo pessoal
Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, Lindaura Pacatuba, de 71 anos, teria recebido golpes de madeira na região da cabeça. O suspeito do crime, que não teve o nome informado, seria o próprio filho da vítima. 
Segundo a PM, Lindaura foi encontrada caída no chão de casa pela filha. A corporação foi ao local e constatou que a vítima estava já sem vida, com marcas de violência na região da cabeça, decorrentes dos golpes sofridos.
Informações preliminares repassadas à PM dão conta de que o filho da vítima possui distúrbios mentais. Ainda de acordo com a corporação, o suspeito estava com um alvará de soltura desde março deste ano, onde cumpriu pena na Penitenciária Regional de Linhares. O homem também "possui passagem por homicídio, roubo e violência doméstica", acrescentou a PM. 
Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta, mãe e filho residiam juntos. Até o momento, o suspeito não foi localizado. 
O corpo de Lindaura foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. 

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