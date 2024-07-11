Fios furtados e avaliados em R$ 26 mil são recuperados em Cachoeiro

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recuperou nesta quinta-feira (11) cerca de 570 metros de fios conjugados e chumbo, avaliados em aproximadamente R$ 26 mil. Esses fios, de acordo com a polícia, são de alto valor de mercado e exclusivos para uso de sistemas de irrigação automatizada.
O suspeito do furto dos 570 metros de fios, ocorrido nesta quarta-feira (10) na Fazenda Cafundó, no distrito de Monte Alegre, é um adolescente. Segundo a polícia, ele confessou e indicou os locais onde o material estava escondido. Os fios seriam queimados para vender aos receptadores. O adolescente foi ouvido e, conforme as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi liberado reintegrado à família. Nome e idade dos suspeitos mão informados conforme prevê o Ecriad.
De acordo com o titular da DEIC, delegado Rafael Amaral, esta apreensão foi a segunda ação significativa nos últimos quatro dias. Na segunda-feira (8), foram recuperados fios e materiais furtados da empresa Viação Itapemirim. Os objetos foram encontrados na residência de um homem de 70 anos, localizada no bairro Amaral. Ele responderá em liberdade pelo crime de receptação qualificada.