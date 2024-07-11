Fios furtados e avaliados em R$ 26 mil são recuperados em Cachoeiro

De acordo com o titular da DEIC, delegado Rafael Amaral, esta apreensão foi a segunda ação significativa nos últimos quatro dias. Na segunda-feira (8), foram recuperados fios e materiais furtados da empresa Viação Itapemirim. Os objetos foram encontrados na residência de um homem de 70 anos, localizada no bairro Amaral. Ele responderá em liberdade pelo crime de receptação qualificada.