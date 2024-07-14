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No meio da rua

Mulher mata o vizinho a facadas em Feu Rosa, na Serra

Na delegacia, autoridade entendeu que o crime ocorreu em legítima defesa, e a mulher foi liberada
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

14 jul 2024 às 12:35

Publicado em 14 de Julho de 2024 às 12:35

Uma confusão entre vizinhos terminou em morte no bairro Feu Rosa, na Serra, Espírito Santo, na tarde de sábado (13).  Quando um dos moradores chegava em casa, de bicicleta, o outro passou a agredi-lo, chegando a lançá-lo ao chão antes de supostamente tentar atacar a companheira dele, que estaria comprando produtos de um ambulante. A mulher, que tem 50 anos, pegou uma faca do ambulante e desferiu dois golpes contra o vizinho, de 39 anos. Nomes não foram divulgados.
A vítima foi levada à Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, mas, segundo a Polícia Militar, já estava morta quando chegou lá. A mulher que esfaqueou o vizinho contou aos militares que ela e o marido eram ameaçados constantemente e sem motivo aparente.
“Ao ir para a rua comprar pano de um vendedor ambulante que passava na região, ela percebeu o companheiro chegando de bicicleta. Logo que o homem chegou no portão da casa, o vizinho começou a agredi-lo. O marido da mulher caiu no chão e o vizinho foi na direção da vizinha que, para se defender, pegou uma faca, que também estava sendo vendida pelo ambulante, e desferiu golpes contra o vizinho", informou trecho de boletim de ocorrência da Polícia Militar.
Ainda de acordo com a PM, sem saber do falecimento do homem, a mulher saiu para comprar ração para os dois filhotes de cães, e, ao chegar em casa, foi informada por um familiar da vítima que o vizinho não tinha sobrevivido. “Ela então aguardou a chegada da polícia no interior da residência, notando que alguém havia entrado no imóvel, enquanto ela comprava ração, e quebrou vários objetos. A mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional do município, onde foi entregue a arma utilizada no crime", narrou a corporação.
A Polícia Civil informou que a mulher foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial, ao analisar a ocorrência, entendeu que ela agiu em legítima defesa. “O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento", finalizou.

Confusões já duravam um ano, diz esposa da vítima

Segundo a esposa da vítima, que preferiu não ser identificada, as desavenças entre os vizinhos, começaram há cerca de um ano. Antes disso, seriam, inclusive, amigos. “O esposo dela (mulher que esfaqueou) costumava bater nela constantemente. Aí teve um dia que ele (vítima) não aguentou, foi se meter na briga e ela ficou do lado do esposo. E ele (vítima) falou que não se batia em mulher, que era pra bater nele e chamou pra (sic) briga. Desse dia para cá, qualquer coisinha era motivo de briga, de ameaça", disse em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
Ainda segundo a esposa, fazia tempo que tudo estaria calmo entre os vizinhos, e a confusão teria ocorrido após uma provocação. “A gente tinha combinado de sair com meu neto. Ele falou assim: ‘Mô, vou te esperar lá fora’, aí pegou o neném e foi lá para fora. Eu só terminei de me arrumar, e, no que eu saí, ele já veio correndo para o meu lado, todo ensanguentado. Falou: ‘Amor, eles me furaram. Me ajuda, eu tô morrendo’ e caiu no portão da minha casa. Eu vi na filmagem de monitoramento de um vizinho, que me passaram. Ele saiu com meu neto, pra me esperar. Aí o esposo dela começou a provocar e ele (vítima) colocou meu neto no chão, e foi correndo pra cima dele, deu um soco nele. Ela veio por trás com a faca", desabafou.
Ao saber que a vizinha tinha sido liberada pela polícia, ela se mostrou indignada. "Meu marido agora está ali no DML, e ela está solta. É muito revoltante, muito revoltante", finalizou.

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