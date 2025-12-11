Vídeo mostra ação

Casal é preso por furtar restaurante em Vitória já alvo de 15 invasões em 2025

Polícia Civil identificou quatro suspeitos pelo crime; grupo agia com frequência na região e deixou rastro de destruição no estabelecimento

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 12:54

A Polícia Civil identificou os principais suspeitos de envolvimento em um furto a um restaurante no bairro Santa Lúcia, em Vitória, que já foi alvo pelo menos 15 furtos somente este ano. Carlos Souza Dias, vulgo 'Índio', de 34 anos, e a companheira dele, Stefane da Hora Alvarenga, de 31 anos, foram presos em dezembro. Um vídeo divulgado pela Polícia Civil (veja acima) mostra os criminosos, no dia do furto, saindo do estabelecimento com diversos itens, até mesmo um portão.

Além do casal, foram apontados como participantes do crime Derivaldo Vigano, o 'Alemão', que está foragido, e uma quarta pessoa – que não teve o nome divulgado porque o mandado de prisão ainda não foi expedido. Segundo o titular do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, o grupo cometia furtos na região e é formado por pessoas em situação de rua, o que dificulta a localização dos suspeitos. Um deles chegou a usar peruca para despistar a polícia.

O crime aconteceu no dia 15 de novembro. No dia 1º de dezembro, Stefane já estava sendo presa. No dia 2, o Carlos foi preso. O quarto elemento já foi ouvido, confessou e informou que estava sendo ameaçado de morte pelos dois indivíduos principais, Carlos e Derivaldo, para cometer esses crimes Delegado Gabriel Monteiro Titular Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic)

Carlos Souza Dias, vulgo índio, de 34 anos, Stefane da Hora Alvarenga, de 31 anos (presos) e Derivaldo Vigano, vulgo alemão (foragido) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O delegado afirmou que os líderes do grupo tinham uma dinâmica definida e conseguiam recrutar outras pessoas em situação de rua para participar dos furtos. Segundo ele, o grupo era especializado nesse tipo de crime na região, circulava por outros municípios e acumulava diversas passagens, utilizando a atividade criminosa como meio de vida.

“Todas as ocorrências são analisadas e investigadas da mesma forma. Não é aceitável que esses criminosos tirem a paz da população”, reforçou o chefe do Deic.



Restaurante sofreu 15 furtos em 2025

Restaurante é alvo de criminosos pela 15ª vez este ano em Vitória Crédito: Deyvison Reis

O Pallacio Gourmet, restaurante self-service localizado na avenida Rio Branco, em Santa Lúcia, Vitória, funciona há 14 anos e já foi alvo de criminosos 15 vezes somente em 2025. No dia 17 de novembro, ao chegarem para abrir o local, os funcionários encontraram tudo revirado. Segundo o proprietário, Onesvaldo Antonio Kroeff de Souza, o prejuízo desta vez pode chegar a R$ 50 mil.

Além de furtar equipamentos e itens do restaurante, como computador do caixa, portas da cozinha, talheres, vasilhas e até tomadas, os criminosos deixaram um verdadeiro rastro de destruição. Estouraram a porta de vidro, cortaram o quadro de energia, destruíram a janela do banheiro e chegaram a entrar na área da caixa d’água. Até uma torta de limão que estava na geladeira foi consumida pelos invasores.

Na época do crime, o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Leonardo Damasceno, informou que a investigação da invasão e furto seria feita pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

