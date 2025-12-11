Câmera flagra homem arremessando pedra em carro em Linhares; veja vídeo

Uma câmera de segurança flagrou, na noite de quarta-feira (10), um homem arremessando uma pedra em um carro branco que estava estacionado em uma rua no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo. No vídeo recebido pela redação de A Gazeta, é possível ver o momento em que o objeto atinge o para-brisa e trinca parte do vidro.

As imagens mostram o homem se aproximando do veículo já com duas pedras na mão. Ele joga uma delas, sem motivo aparente, e continua andando.