Mulher morre após ser baleada dentro de bar em Cariacica

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima, identificada como Karolayne da Conceição, teria ligação com o tráfico de drogas

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10:43 - Atualizado há 12 minutos

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) investiga o caso Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher de 26 anos morreu após ser baleada dentro de um bar no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, na tarde de quarta-feira (10). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Karolayne da Conceição teria ligação com o tráfico de drogas. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Pronto Atendimento (PA) de Bela Vista, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim da PM, testemunhas relataram aos militares que um homem chegou ao local em uma motocicleta preta e, em seguida, invadiu o estabelecimento e disparou várias vezes. Após os tiros, o suspeito fugiu.

Enquanto os militares estavam na cena do crime, o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes/ 190) informou que uma mulher com perfurações por arma de fogo havia dado entrada no PA de Bela Vista. No local, a irmã da vítima confirmou que se tratava de Karolayne.

Segundo relato registrado no boletim policial, a jovem era conhecida na região e teria envolvimento com o tráfico de drogas no bairro, sendo conhecida como “Karol Jhon Jhon”. A PM também informou que o ataque pode estar relacionado a uma disputa entre facções criminosas que atuam em Jardim Botânico e bairros vizinhos.

A reportagem de A Gazeta buscou informações sobre o histórico da vítima no site do Banco Nacional de Mandados de Prisão e de consulta processual disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mas as pesquisas não remeteram a nenhum resultado. A Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) foi procurada e também não localizou nenhum registro.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Ninguém foi preso. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado.

Correção 11/12/2025 - 11:30hrs Em uma versão anterior do texto havia a informação de que a vítima teria sido morta dentro da própria casa, conforme divulgado pela Polícia Militar. No entanto, a reportagem da TV Gazeta apurou que o local, na verdade, funciona como um bar, e que a vítima reside na mesma região, porém em outro endereço. Título e texto foram corrigidos.

