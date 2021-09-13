Carro é atingido por tiros e incendiado na Serra

Criminosos atiraram e incendiaram carro na Serra Crédito: Oliveira Alves

Criminosos incendiaram um veículo após um tiroteio na noite deste domingo (12) no bairro Carapina Grande, na Serra . O tiroteio aconteceu na Rua Derli do Carmo Rodrigues, por volta das 21h05. Antes, o mesmo veículo incendiado foi atingido por tiros.

Um aposentado de 79 anos, que mora perto do local onde o carro foi incendiado, foi socorrido pelo filho, que precisou pular o muro da casa dele. O Corpo de Bombeiros esteve no local para apagar as chamas.

De acordo com a Polícia Militar, o dono do carro disse que estava indo visitar a namorada e acabou se escondendo em uma igreja porque ficou no meio do tiroteio. Ele ainda pediu ajuda dos policiais para sair do bairro alegando que a mãe dele o esperava na BR-101.

O homem foi embora com a polícia, deixou o carro para trás e disse que não queria registrar boletim de ocorrência.

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Moradores da região disseram que o dono do carro não estava sozinho e nem tinha ido ao bairro visitar a namorada. De acordo com eles, ele e outro homem teriam participado do tiroteio.

A Polícia Civil informou que é necessário que o caso seja formalizado em uma delegacia para que haja investigação e orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou faça o registro por meio da Delegacia Online.