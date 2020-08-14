Capixaba é resgatada após ficar 5 meses em cárcere privado em MG

Vítima: sinais das agressões por todo o corpo

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais , por agredir uma mulher de 19 anos, natural de Guarapari , que foi morar com o companheiro há cinco meses. Ela estava sendo mantida em cárcere privado pelo criminoso e o caso foi descoberto por vizinhos que ouviram barulhos das brigas e agressões e acionaram a Polícia Militar

De acordo com a PM, no momento da abordagem, o suspeito não quis abrir a casa e foi necessário chamar reforço policial. A vítima foi encontrada em situação dramática, segundo agentes que estiveram na ação. "A vítima estava bastante nervosa, chorava muito. Ela disse que era as agressões eram comuns, que aconteciam quase todos os dias", disse a cabo Yara Junia.

"Ela (vítima) está bem lesionada e provavelmente está grávida, resultante de toda essa situação. O agressor é uma pessoa que se diz membro de uma facção criminosa famosa e por meio de remédios conseguiu manter a vítima esse tempo todo calada" Anderson Rosa da Silva - Delegado da Polícia Civil de Minas Gerais

De acordo com o delegado Anderson Rosa da Silva, o homem será atuado na lei Maria da Penha, mas também responderá por outros crimes. "Em situação de flagrante, há cárcere privado, dano ao patrimônio público, ameaça contra os policiais militares e lesão corporal. O estupro teria acontecido em outras ocasiões, mas já é um crime em apuração", afirmou.

Casa onde a capixaba estava em cárcere privado, em Patos de Minas: agressor se negou a atender a polícia Crédito: Reprodução | TV Integração

Com diversos hematomas nos dois braços, boca cortada e inchada e um arranhão no antebraço esquerdo, a vítima foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Patos de Minas. Em seguida, a capixaba foi liberada pela polícia e disse que voltará para Guarapari, cidade onde nasceu.