Caminhão com produtos agroecológicos é roubado na Serra

O caminhão foi levado por bandidos enquanto o motorista e outros dois cooperados dormiam em uma residência de amigos na região de Nova Carapina

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 01:35 - Atualizado há 6 anos

Caminhão roubado na Serra Crédito: Arquivo

Um caminhão com produtos agroecológicos foi roubado na madrugada de terça-feira (6), em Nova Carapina, na Serra. O caminhão foi levado por bandidos enquanto o motorista e outros dois cooperados dormiam em uma residência de amigos na região.

De acordo com o dono da casa, que preferiu não se identificar, o motorista dormia na residência dele antes de seguir para as vendas, que acontece na Praia do Canto. "Eles vêm de São Gabriel da Palha. Como ficavam muito cansados, sugeri que dormissem na minha casa. Eles chegaram às 23h e, quando levantaram no outro dia pela manhã, tinham levado o caminhão".

No veículo, um caminhão baú, branco, tinham produtos como legumes, verdura, bolos, coco seco, coco verde, bananas, goiabas entre outros. "Esse caminhão vem recolhendo produtos de pessoas que fazem parte de uma cooperativa. Esse amigo vende aqui, e quando volta entrega o dinheiro equivalente a venda e produto de casa um", relatou.

Ao todo, os produtos estavam avaliados em R$ 5 mil. O motorista registrou o boletim de ocorrência na 3ª Delegacia Regional da Serra.

