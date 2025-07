Bairro Campo Grande

Cabeleireira denuncia filho após ter corpo incendiado em Cariacica

Mulher de 43 anos sofreu queimaduras de segundo grau e pediu medida protetiva, para se manter afastada filho, que também quebrou celulares para impedir que ela pedisse ajuda

Uma cabeleireira de 43 anos denunciou o próprio filho, de 27 anos, suspeito de jogar álcool e atear fogo no corpo dela, na manhã de terça-feira (22), em Campo Grande, Cariacica . A mulher contou à Polícia Civil que se jogou embaixo de uma torneira e conseguiu evitar ser consumida pelas chamas. Ela pediu medica protetiva para manter o jovem afastado.>

A mulher sofreu queimaduras de segundo grau, principalmente na região do peito, conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. Após o ataque, ela procurou um Destacamento da Polícia Militar (DPM) e, em seguida, foi levada ao Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município. De lá, foi transferida de ambulância para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde recebeu atendimento e iniciou o tratamento para os ferimentos.>