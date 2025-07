Violência

Briga termina com homem esfaqueado dentro de farmácia na Serra

Discussão aconteceu entre dois homens em situação de rua no bairro Parque Residencial Laranjeiras; agressor foi detido com a faca e vítima teve ferimento leve na mão

Uma discussão entre dois homens em situação de rua terminou com um deles esfaqueado dentro de uma farmácia, no final da tarde de domingo (13), no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra . >

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os policiais foram acionados após um desentendimento no estabelecimento, durante o qual um dos envolvidos esfaqueou o outro. No local, os militares encontraram o agressor, identificado como Tarcísio Henrique Lima Vieira, de 38 anos, que ainda portava a faca utilizada no ataque. >