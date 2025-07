Bairro Novo Horizonte

Briga entre comerciantes termina com socos e facada na Serra; veja vídeo

Vítima disse que vinha sofrendo ameaças há meses, e que, na noite de quinta-feira (4), foi surpreendido pelo suspeito

Publicado em 4 de julho de 2025 às 11:45

Uma desavença antiga entre dois comerciantes terminou em socos, nariz quebrado e até facada no bairro Novo Horizonte, na Serra, na noite de quinta-feira (3). Câmeras de segurança flagraram a vítima na porta de uma padaria, às 20h11; neste momento, o suspeito atravessa a rua, correndo com uma faca na mão direita, e já parte para as agressões. No vídeo é possível ouvi-lo dizendo: "Não falei que ia te pegar?". Depois dos golpes, o homem foge do local, em um Fiat Uno verde.>

A vítima é um comerciante de 30 anos. Para a Polícia Militar, o homem relatou que o agressor abriu uma loja concorrente ao lado da dele, e as desavenças, junto a ameaças, começaram há cerca de nove meses. >

Após levar socos no rosto e uma facada na clavícula, o comerciante foi até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina. De lá, precisou ser transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. Na manhã desta sexta-feira (4), após receber alta, Lucas Oliveira Dias conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, e contou como tudo aconteceu. >

O relato da vítima

Lucas detalhou que tem a loja, no mesmo ponto em Novo Horizonte, há oito anos. Há dois, o suspeito abriu um estabelecimento ao lado do dele, do mesmo ramo — confecções. Em novembro do ano passado, as coisas começaram a sair do eixo. >

>

"Ele e a esposa começaram a levar para outro lado, me ameaçando o tempo todo, tudo isso porque eu tenho costume de sempre ficar conversando com amigos e familiares na frente da minha loja. Até que chegou num ponto da esposa dele falar para ele que eu estava intimidando ela com olhares, e eu tenho provas que não. Ela dizia que eu colocava meu funcionário e outros meninos a ponto de intimidar ela, e culminou nisso. O que dá a entender é que foi uma inveja dele", comentou. Ao longo desses meses, Lucas disse que já foi ameaçado com barra de ferro e estilete.>

Na quinta-feira, o comerciante passou na padaria para comprar um lanche da tarde. Ele estava indo para a casa da sogra. Enquanto conversava com a atendente do estabelecimento, foi surpreendido. "Ele veio correndo me socando, me esfaqueando, quebrou meu nariz, foi tudo muito rápido. No momento eu fiquei muito desesperado, porque a gente sabe que faca é muito perigoso. Uma atitude de covarde, pegar de surpresa e atacar com faca. Fui para uma distribuidora do lado e consegui socorro." >

Estava com medo antes, mas continuo com medo e espero que ele seja encontrado e punido Lucas Oliveira Dias Comerciante agredido

A esposa dele também disse que não sabe como vai conseguir abrir a loja novamente. "Não são sete dias, são oito anos em um ponto movimentado, nossa principal fonte de renda. Mas eu não me sinto segura, falei para o funcionário não abrir hoje. Não me sinto segura nem de andar em Novo Horizonte", desabafou, em entrevista à TV Gazeta. Ela preferiu não se identificar.>

Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações".>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta