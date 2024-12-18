"Ben 10" e mais 13 são presos em operação policial em Boa Esperança

Uma ação conjunta das polícias resultou na prisão de 14 suspeitos em Boa Esperança Crédito: Divulgação / Polícia Civil / Polícia Militar / Polícia Penal

Operação Forseti, uma megaoperação que resultou na prisão de 14 pessoas em Policiais civis, militares e penais realizaram, nesta quarta-feira (18), a, uma megaoperação que resultou na prisão de 14 pessoas em Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo . Entre os presos, está um suspeito conhecido como "Ben 10" – nome de um desenho animado infantil onde o personagem central é um garoto chamado Ben, que se transforma em várias criaturas.

Durante a ação, foram apreendidas drogas, uma arma e quase R$ 10 mil em dinheiro vivo. A Gazeta apurou que a operação, autorizada pela Justiça, mira lideranças atuantes no tráfico de drogas no município.

Celulares, drogas, dinheiro, munições intactas são parte dos materiais apreendidos em Boa Esperança Crédito: Divulgação / Polícia Civil / Polícia Militar / Polícia Penal

Fontes das corporações envolvidas na operação informaram que, ao todo, 14 pessoas foram presas. Destas, 13 serão encaminhadas ao sistema prisional, enquanto uma foi liberada após pagar fiança arbitrada pelo delegado. As prisões ocorreram em cumprimento a mandados expedidos pela Justiça ou por flagrante delito. Lista dos quatorze presos, divulgadas pela Polícia Civil:

Domingos José Alves Neto (liberado após o pagamento de fiança) Eduarda Souza da Silva

Eloisa Dias Costa

Eraldo Lajes de Moura

Guilherme da Silva Gomes Nogueira

Henrique Rodrigues Lima

João Paulo da Silva Messias ("JP")

Leonardo Silva Hacbart

Mario Silva Ribeiro

Mateus Costa Marrane

Raylon dos Santos Lima

Vilmar da Conceição Santos ("Ben 10")

Weverton Batista Correia

Wezali Vieira de Araujo

Uma pistola, embalagens para drogas, entorpecentes e dinheiro foram apreendidos na operação Crédito: Divulgação / Polícia Civil / Polícia Militar / Polícia Penal

Segundo a Polícia Civil, a prisão em flagrante de Mario Silva Ribeiro decorreu da apreensão de:

150 pedras semelhantes à de crack;

30 buchas análogas à maconha;

1 pedra grande semelhante a crack (11,5 g);

1 bucha grande análoga à maconha (5,4 g);

R$ 131,46 em espécie;

1 microtubo cônico com aproximadamente 500 unidades;

1 balança de precisão;

1 case (armazenador de memória) ;

1 aparelho celular;

1 simulacro de arma de fogo pistola modelo Glock.

A Polícia Civil informou que, com Henrique Rodrigues Lima, foram apreendidos:

5 pedras análogas a crack;

R$ 616 em espécie;

Um caderno com anotações, possivelmente, sobre o tráfico;

Duas motonetas.

Com Wezali Vieira de Araújo, segundo os investigadores, foram apreendidos:

1 pedras grande semelhante a crack (20g);

Um recipiente com farelo semelhante a crack;

Segundo a Polícia Civil, com Guilherme da Silva Gomes Nogueira, foram apreendidos:

Uma bucha grande semelhante à maconha (46g);

Um aparelho celular.

Com Leonardo Silva Hacbart e Eloisa Dias Costas, segundo a Polícia Civil, foram apreendidos:

Três tabletes de substância análoga à maconha (1856 g);

35 munições calibre .40 intactas;

1 munição calibre .38 intacta;

Um carregador de pistola calibre .40;

Sacola com 217 gramas de substância semelhante à cocaína;

84 gramas de substância semelhante a crack;

R$ 9.735,95 em dinheiro vivo;



Um cheque no valor de R$ 116.

O advogado Arthur Borges Sampaio, que faz a defesa de Leonardo Silva Hacbart e Eloisa Dias Costa, destacou, em nota, que ambos estão amparados pelo princípio constitucional da presunção de inocência. Ele criticou o que chamou de "pirotecnia em praça pública" por parte das forças de segurança, comparando a operação a "fogos de artifício" destinados a atrair atenção da imprensa e da sociedade. Segundo ele, a inocência dos clientes será comprovada ao longo do processo.

Após a audiência de custódia, ocorrida nesta sexta-feira (20), Eloísa teve a liberdade provisória concedida. Os demais tiveram a prisão preventiva decretada.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa dos demais citados. O espaço segue aberto para manifestações.