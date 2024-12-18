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Operação Forseti

"Ben 10" e mais 13 são presos em operação policial em Boa Esperança

Agentes de diferentes forças de segurança apreenderam drogas, arma, e mais de R$ 10 mil em espécie na ação batizada com o nome de um deus da justiça na mitologia nórdica

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 14:49

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

18 dez 2024 às 14:49
Operação prende 14 pessoas, entre elas, o
Uma ação conjunta das polícias resultou na prisão de 14 suspeitos em Boa Esperança Crédito: Divulgação / Polícia Civil / Polícia Militar / Polícia Penal
Policiais civis, militares e penais realizaram, nesta quarta-feira (18), a Operação Forseti, uma megaoperação que resultou na prisão de 14 pessoas em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. Entre os presos, está um suspeito conhecido como "Ben 10" – nome de um desenho animado infantil onde o personagem central é um garoto chamado Ben, que se transforma em várias criaturas.
Durante a ação, foram apreendidas drogas, uma arma e quase R$ 10 mil em dinheiro vivo. A Gazeta apurou que a operação, autorizada pela Justiça, mira lideranças atuantes no tráfico de drogas no município. 
Operação prende 14 pessoas, entre elas, o
Celulares, drogas, dinheiro, munições intactas são parte dos materiais apreendidos em Boa Esperança Crédito: Divulgação / Polícia Civil / Polícia Militar / Polícia Penal
Fontes das corporações envolvidas na operação informaram que, ao todo, 14 pessoas foram presas. Destas, 13 serão encaminhadas ao sistema prisional, enquanto uma foi liberada após pagar fiança arbitrada pelo delegado. As prisões ocorreram em cumprimento a mandados expedidos pela Justiça ou por flagrante delito. Lista dos quatorze presos, divulgadas pela Polícia Civil:
  1. Domingos José Alves Neto (liberado após o pagamento de fiança)
  2. Eduarda Souza da Silva
  3. Eloisa Dias Costa
  4. Eraldo Lajes de Moura
  5. Guilherme da Silva Gomes Nogueira
  6. Henrique Rodrigues Lima
  7. João Paulo da Silva Messias ("JP")
  8. Leonardo Silva Hacbart
  9. Mario Silva Ribeiro
  10. Mateus Costa Marrane
  11. Raylon dos Santos Lima
  12. Vilmar da Conceição Santos ("Ben 10")
  13. Weverton Batista Correia
  14. Wezali Vieira de Araujo
Operação prende 14 pessoas, entre elas, o
Uma pistola, embalagens para drogas, entorpecentes e dinheiro foram apreendidos na operação Crédito: Divulgação / Polícia Civil / Polícia Militar / Polícia Penal
Segundo a Polícia Civil, a prisão em flagrante de Mario Silva Ribeiro decorreu da apreensão de:
  • 150 pedras semelhantes à de crack;
  • 30 buchas análogas à maconha; 
  • 1 pedra grande semelhante a crack (11,5 g);
  • 1 bucha grande análoga à maconha (5,4 g);
  • R$ 131,46 em espécie;
  • 1 microtubo cônico com aproximadamente 500 unidades;
  • 1 balança de precisão;
  • 1 case (armazenador de memória) ;
  • 1 aparelho celular;
  • 1 simulacro de arma de fogo pistola modelo Glock.
A Polícia Civil informou que, com Henrique Rodrigues Lima, foram apreendidos:
  • 5 pedras análogas a crack;
  • R$ 616 em espécie;
  • Um caderno com anotações, possivelmente, sobre o tráfico;
  • Duas motonetas.
Com Wezali Vieira de Araújo, segundo os investigadores, foram apreendidos:
  • 1 pedras grande semelhante a crack (20g);
  • Um recipiente com farelo semelhante a crack;
Segundo a Polícia Civil, com Guilherme da Silva Gomes Nogueira, foram apreendidos:
  • Uma bucha grande semelhante à maconha (46g);
  • Um aparelho celular.
Com Leonardo Silva Hacbart e Eloisa Dias Costas, segundo a Polícia Civil, foram apreendidos: 
  • Três tabletes de substância análoga à maconha (1856 g);
  • 35 munições calibre .40 intactas;
  • 1 munição calibre .38 intacta;
  • Um carregador de pistola calibre .40;
  • Sacola com 217 gramas de substância semelhante à cocaína;
  • 84 gramas de substância semelhante a crack;
  • R$ 9.735,95 em dinheiro vivo;
  • Um cheque no valor de R$ 116.
O advogado Arthur Borges Sampaio, que faz a defesa de Leonardo Silva Hacbart e Eloisa Dias Costa, destacou, em nota, que ambos estão amparados pelo princípio constitucional da presunção de inocência. Ele criticou o que chamou de "pirotecnia em praça pública" por parte das forças de segurança, comparando a operação a "fogos de artifício" destinados a atrair atenção da imprensa e da sociedade. Segundo ele, a inocência dos clientes será comprovada ao longo do processo.
Após a audiência de custódia, ocorrida nesta sexta-feira (20), Eloísa teve a liberdade provisória concedida. Os demais tiveram a prisão preventiva decretada. 
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa dos demais citados. O espaço segue aberto para manifestações.

De onde vem o nome da operação?

Forseti, na mitologia nórdica, significa Deus da justiça. O nome inspirou e batizou a operação, segundo fontes consultadas pela reportagem de A Gazeta.

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