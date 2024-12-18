BR 259: colisão frontal entre carro e caminhonete deixa dois feridos em Baixo Guandu

Veículos ficaram frontalmente destruídos Crédito: Willian Henrique Westphal

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 18h30 e envolveu um Toyota Corolla e um caminhonete Ford/F1000.

Imagens do local do acidente Crédito: Willian Henrique Westphal

O motorista da caminhonete, de 32 anos, foi socorrido para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, mas o estado de saúde dele não foi informado. Não há detalhes sobre a outra vítima.