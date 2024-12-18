BR 259: colisão frontal entre carro e caminhonete deixa dois feridos em Baixo Guandu

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma caminhonete na noite de terça-feira (17), no km 105 da BR 259, no bairro São Vicente, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Imagens recebidas por A Gazeta mostram os veículos com a frente destruída.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 18h30 e envolveu um Toyota Corolla e um caminhonete Ford/F1000.
O motorista da caminhonete, de 32 anos, foi socorrido para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, mas o estado de saúde dele não foi informado. Não há detalhes sobre a outra vítima.
O Corpo de Bombeiros comunicou que foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que os condutores dos dois veículos estavam feridos após o choque frontal. O motorista da caminhonete foi levado pelos bombeiros a uma unidade de saúde, enquanto a outra vítima foi atendida pelo Samu.