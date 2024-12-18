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Rio Novo do Sul

Batida entre picape e caminhão deixa um morto na BR 101 no Sul do ES

Condutor do veículo Fiat Strada morreu no local e motorista do caminhão sofreu algumas lesões, mas está consciente

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 10:31

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

18 dez 2024 às 10:31
Um condutor morreu e um ficou ferido após a colisão
Um condutor morreu e um ficou ferido após a colisão Crédito: Leitor/AGazeta
Um homem morreu em colisão envolvendo uma picape do modelo Fiat Strada, que ele estava dirigindo, e um caminhão-baú que transportava produtos de limpeza no km 391 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 8h desta quarta-feira (18).
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da Strada morreu no local, e o condutor do caminhão teve lesões, mas estava consciente no momento do atendimento. Também foram acionados recursos da Eco101, além do Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Científica (PCIES) para recolhimento do corpo. Não houve interdição no tráfego.

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