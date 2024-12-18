Motociclista morre em acidente com caminhão em avenida de Colatina

Um motociclista de 26 anos, identificado pela Polícia Militar como Paulo Sérgio Agnoletti, morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um caminhão na noite de terça-feira (17). A colisão ocorreu na Avenida Brasil, no bairro Maria das Graças, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo

Segundo a PM, no local do acidente, os militares encontraram o caminhão estacionado no sentido Maria das Graças - São Silvano. Testemunhas relataram que o motociclista colidiu na traseira do caminhão e caiu no meio da pista. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Silvio Avidos, na mesma cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar acrescentou que a vítima não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A Polícia Científica informou que o transporte do corpo foi acionado por volta das 4h45 desta quarta-feira (18) para recolher a vítima no hospital. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina para necropsia e posterior liberação aos familiares.