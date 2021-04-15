Bebê é deixada dormindo em carro e é encontrada sem vida, na Serra

A avó, de 69 anos, e a tia da criança, de 33, contaram à polícia que estacionaram o carro no quintal de casa, abriram as portas traseiras e deixaram a criança dormindo. Cerca de 20 minutos depois, encontraram a criança desacordada. Elas tentaram reanimar o bebê, mas não conseguiram. No local, chegou uma enfermeira que conduziu a criança em um carro particular até a unidade de saúde.