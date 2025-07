Veja vídeo

Bandidos usam carro para arrombar e furtar loja de celulares na Serra

Um dos criminosos acelerou o veículo contra a entrada da loja, arrombando a porta de aço; em seguida, um grupo invadiu o estabelecimento e furtou diversos eletrônicos

Publicado em 10 de julho de 2025 às 10:13

Criminosos utilizaram um carro para arrombar uma loja de celulares e furtaram diversos produtos, na madrugada desta quinta-feira (10), em Serra-Sede. Nas imagens (veja acima), é possível ver quando pelo menos sete indivíduos descem de um Chevrolet Corsa. Em seguida, o motorista joga o veículo contra a entrada do estabelecimento, arrombando uma porta de aço. Dois suspeitos, adolescentes de 14 e 16 anos, foram apreendidos. >

Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que, conforme informações do responsável pela loja, o grupo furtou do local várias capas de celulares, um notebook e celulares que pertencem a clientes. Heryson Scopel, dono do estabelecimento, disse à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que ainda não sabe qual o tamanho do prejuízo, mas que somente em produtos ele estima uma perda de R$ 12 mil. >

Após o crime, os suspeitos entraram no carro e fugiram. Ainda durante a madrugada, policiais militares foram informados via Ciodes (190) que o Corsa branco utilizado pelo grupo havia sido detectado pelo cerco inteligente e depois abandonado na Avenida João Pinheiro, no bairro Nova Carapina, na Serra. O veículo tinha restrição por furto/roubo. Segundo o boletim de ocorrência da PM, os ocupantes chegaram a fazer disparos de arma de fogo após descerem do automóvel.

Durante buscas nas proximidades do local onde o carro foi abandonado, os policiais se depararam com os suspeitos e deram voz de abordagem. Eles conseguiram fugir, mas os dois adolescentes foram detidos. Eles confessaram participação no crime e afirmaram que os outros envolvidos também são menores de idade. A dupla foi encaminhada para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). >

É revoltante. Você trabalha muito para ter isso aqui e vem uns marginais, entram na loja, destroem tudo, e pegam tudo que você tinha conquistado. Não é tristeza, é revolta Heryson Scopel Dono da loja de celulares furtada

De acordo com Heryson, os criminosos buscavam celulares novos, mas o estabelecimento não trabalha com esse tipo de produto, apenas com conserto dos aparelhos de clientes. "De madrugada não tem segurança. Estamos há 400 metros da prefeitura, mas cadê? Não tem segurança", ressaltou o empresário. >

A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Militar sobre a denúncia de insegurança feita pela vítima. A corporação esclareceu que realiza policiamento ostensivo diariamente na região, com rondas ostensivas 24h, com objetivo de prevenir e coibir todo tipo de crime. >

"O patrulhamento no bairro é feito com viaturas em ponto-base, cercos táticos e visitas tranquilizadoras, o que resulta em diversas prisões e apreensões. A PM reforça que, caso algum morador presencie situações de crime, uma viatura seja imediatamente acionada pelo Ciodes (190)", disse a Polícia Mulitar, em nota. >

A Polícia Civil afirmou que os adolescentes apreendidos foram autuados por ato infracional análogo aos crimes de furto qualificado e receptação. Eles foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O caso seguirá sob investigação, segundo a corporação.>

