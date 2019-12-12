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Alvo número um

Bandido mais procurado pela polícia de Cariacica é preso

Edvan Matos dos Santos, o Diva,  possuía nove mandados de prisão em aberto e era considerado o alvo número um da Delegacia de Homicídios de Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 16:43

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 16:43

Edvan Matos dos Santos possui 9 mandados de prisão. Ele era o criminoso mais procurado pela DHPP de Cariacica Crédito: Divulgação Polícia Civil
Um criminoso, considerado o alvo número um da Delegacia de Homicídios e Proteção contra à Pessoa (DHPP) de Cariacica, foi preso na manhã desta quinta-feira (12) em uma operação conjunta entre polícias no Espírito Santo.  Edvan Matos dos Santos, o Diva, possuía nove mandados de prisão. O braço-direito dele, Daniel Nascimento dos Santos,  que também estava na lista dos mais procurados, foi preso.
Os dois criminosos foram detidos pela Polícia Civil durante a Operação Inquietação II, que recebeu apoio da Força Nacional, Polícia Militar Polícia Federal. Edvan e Daniel estavam dentro de uma casa, no bairro Nova Esperança, em Cariacica, e tentaram fugir ao serem abordados pela polícia. A dupla possui envolvimento com o tráfico de drogas na região e é investigada por diversos assassinatos e tentativas de homicídio. 
Daniel Nascimento era o braço-direito de Edvan. Ele também foi preso Crédito: Divulgação Polícia Civil
De acordo com o delegado Eduardo Khaddour, titular da DHPP de Cariacica, Edvan era chefe do tráfico de drogas de Nova Esperança. Ele está envolvido em pelo menos 12 crimes no município e era procurado desde o início do ano.
"Ele era o nosso alvo prioritário, há registros da participação dele em homicídios desde o ano passado. Já tínhamos tentado realizar a prisão dele antes, e dessa vez, com o trabalho integrado das polícias, conseguimos ter sucesso na operação", destacou.
Durante a operação, a polícia também cumpriu 13 mandados de busca e apreensão na região. Drogas, munições e quatro armas de fogo foram recolhidas, duas delas estavam com Edvan e Daniel. A polícia continua atrás de mais um parceiro da dupla, Mikaell Rodrigues dos Santos, que não foi encontrado durante a operação. 

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