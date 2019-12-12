Bandido mais procurado pela polícia de Cariacica é preso

Edvan Matos dos Santos possui 9 mandados de prisão. Ele era o criminoso mais procurado pela DHPP de Cariacica Crédito: Divulgação Polícia Civil

Um criminoso, considerado o alvo número um da Delegacia de Homicídios e Proteção contra à Pessoa (DHPP) de Cariacica, foi preso na manhã desta quinta-feira (12) em uma operação conjunta entre polícias no Espírito Santo. Edvan Matos dos Santos, o Diva, possuía nove mandados de prisão. O braço-direito dele, Daniel Nascimento dos Santos, que também estava na lista dos mais procurados, foi preso.

Os dois criminosos foram detidos pela Polícia Civil durante a Operação Inquietação II, que recebeu apoio da Força Nacional, Polícia Militar Polícia Federal . Edvan e Daniel estavam dentro de uma casa, no bairro Nova Esperança, em Cariacica, e tentaram fugir ao serem abordados pela polícia. A dupla possui envolvimento com o tráfico de drogas na região e é investigada por diversos assassinatos e tentativas de homicídio.

Daniel Nascimento era o braço-direito de Edvan. Ele também foi preso Crédito: Divulgação Polícia Civil

De acordo com o delegado Eduardo Khaddour, titular da DHPP de Cariacica, Edvan era chefe do tráfico de drogas de Nova Esperança. Ele está envolvido em pelo menos 12 crimes no município e era procurado desde o início do ano.

"Ele era o nosso alvo prioritário, há registros da participação dele em homicídios desde o ano passado. Já tínhamos tentado realizar a prisão dele antes, e dessa vez, com o trabalho integrado das polícias, conseguimos ter sucesso na operação", destacou.