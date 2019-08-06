Assalto aos correios

Bandido é preso após assaltar agência dos Correios na Serra

O criminoso, que ainda não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso minutos após a ação com uma metralhadora de fabricação caseira e R$ 1.260,50

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 14:27 - Atualizado há 6 anos

Criminoso assalta agência dos Correios na Serra e acaba preso com metralhadora de fabricação caseira Crédito: Internautas

Um homem foi preso após assaltar uma agência dos Correios no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra, na manhã desta terça-feira (6). O criminoso, que ainda não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso minutos após a ação. Com ele foi foram apreendidos uma metralhadora de fabricação caseira e R$ 1.260,50.

A dinâmica do assalto, que aconteceu por volta de 9h30, ainda não foi divulgada pela polícia. De acordo com a Polícia Militar, um funcionário chegou na agência para fazer uma entrega de encomendas e estranhou ao encontrar o imóvel vazio, com as portas abertas e sem os funcionários.

"Dessa forma, a PM foi acionada e o indivíduo foi detido. Com ele foi apreendida uma metralhadora de fabricação caseira, um rádio comunicador, R$ 1.260,50 em espécie, um alicate, uma chave de fendas e um par de luvas. A ocorrência foi entregue na Polícia Federal", disse a PM, por nota.

AGÊNCIA FECHADA

Procurada, a assessoria de imprensa dos Correios confirmou a ocorrência de assalto à Agência Laranjeiras na manhã desta terça-feira (6) e informou que em razão da política de segurança da empresa - e para não comprometer o andamento das investigações, não irá fornecer mais detalhes sobre o fato.

"A agência permanecerá fechada para a realização de perícia. A unidade será reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios. Ainda não há data prevista para o retorno das atividades na unidade. A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso".

Criminoso assalta agência dos Correios na Serra e acaba preso com metralhadora de fabricação caseira Crédito: Internautas

SEGURANÇA

A assessoria informou, ainda, que os Correios têm trabalhado em parceria com as polícias Militar, Civil e Federal, além das guardas municipais, visando a troca de informações que agilize a identificação e que possibilite a prisão dos assaltantes. "No entanto, assim como toda a sociedade, a empresa também enfrenta, em suas atividades, problemas relacionados à segurança pública", disse a nota.

Segundo os Correios, todas as agências contam com kit de segurança composto por cofre com retardo, circuito fechado de TV e alarme monitorado.

"De acordo com a matriz de vulnerabilidade, também são alocados recursos adicionais, tais como vigilância armada, entre outros. Investimentos em ações preventivas e aquisição de equipamentos de segurança para as unidades operacionais e de atendimento são prioridade, não apenas no Espírito Santo, mas em nível nacional".

Serviço

Os clientes que precisarem utilizar os serviços dos Correios podem ir à unidade mais próxima:

Parque Residencial Laranjeiras - Rua Coelho Neto, s/n, loja 11, Centro Comercial.

Jardim Limoeiro - Av. São José, 380, loja 3 – Jardim Limoeiro.

Rosário de Fátima - Av. Presidente Castelo Branco, 1458.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta