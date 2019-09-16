Home
Bairro da Penha: "Entreguem meu corpo para minha mãe", disse vítima

Antes de começar a tortura, que durou 40 minutos até ser degolado, Fernando Telles fez um último pedido aos assassinos