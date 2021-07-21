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Após tentativa de homicídio

Atirador cai de prédio e sofre tiro da própria arma em Vargem Alta

O suspeito invadiu uma casa na manhã desta terça-feira (20) e tentou matar a tiros o dono do imóvel. Durante a briga, o atirador se desequilibrou, sofreu um tiro acidental e caiu do terceiro andar do prédio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 jul 2021 às 18:40

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 18:40

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Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo Crédito: Divulgação/ PMVA
Um homem de 22 anos acabou baleado pela própria arma ao cair de um prédio na localidade de Morro da Formiga, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Ele invadiu uma casa na manhã desta terça-feira (20) e tentou matar a tiros o dono do imóvel. Durante a briga, o atirador se desequilibrou, sofreu um tiro acidental e caiu do terceiro andar do prédio.
Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 7h. O dono da casa, de 25 anos, contou que ele, a mulher e os filhos ainda estavam dormindo quando o atirador invadiu a casa, arrombando a porta.
O invasor armado ameaçou de morte o dono da casa e atirou na mão esquerda do dono do imóvel. A bala ainda passou de raspão no peito da vítima. Eles brigaram e, durante a luta, o suspeito atirou mais uma vez, se desequilibrou e acabou caindo do imóvel. O invasor, além de um ferimento por arma de fogo na região da bacia, sofreu fraturas no maxilar e escoriações pelo corpo.
Durante o resgate, o homem informou que não sabia o que motivou a entrar na casa, e relatou que passou a noite fazendo uso de bebidas alcoólicas e drogas. Sobre a arma, ele disse que quando estava caído, uma pessoa passou e levou o revólver.
No interior da casa invadida, ainda havia uma faca deixada pelo agressor.
O dono do imóvel foi levado para o Hospital Padre Olívio em Vargem Alta e o invasor foi transferido com escolta policial para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o suspeito, de 22 anos, foi autuado em flagrante por tentativa por homicídio e, assim que tiver alta médica, será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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