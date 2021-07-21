Atirador cai de prédio e sofre tiro da própria arma em Vargem Alta

Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo Crédito: Divulgação/ PMVA

Um homem de 22 anos acabou baleado pela própria arma ao cair de um prédio na localidade de Morro da Formiga, em Vargem Alta , na Região Serrana do Espírito Santo. Ele invadiu uma casa na manhã desta terça-feira (20) e tentou matar a tiros o dono do imóvel. Durante a briga, o atirador se desequilibrou, sofreu um tiro acidental e caiu do terceiro andar do prédio.

Segundo informações da Polícia Militar , o caso aconteceu por volta das 7h. O dono da casa, de 25 anos, contou que ele, a mulher e os filhos ainda estavam dormindo quando o atirador invadiu a casa, arrombando a porta.

O invasor armado ameaçou de morte o dono da casa e atirou na mão esquerda do dono do imóvel. A bala ainda passou de raspão no peito da vítima. Eles brigaram e, durante a luta, o suspeito atirou mais uma vez, se desequilibrou e acabou caindo do imóvel. O invasor, além de um ferimento por arma de fogo na região da bacia, sofreu fraturas no maxilar e escoriações pelo corpo.

Durante o resgate, o homem informou que não sabia o que motivou a entrar na casa, e relatou que passou a noite fazendo uso de bebidas alcoólicas e drogas. Sobre a arma, ele disse que quando estava caído, uma pessoa passou e levou o revólver.

No interior da casa invadida, ainda havia uma faca deixada pelo agressor.

O dono do imóvel foi levado para o Hospital Padre Olívio em Vargem Alta e o invasor foi transferido com escolta policial para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.