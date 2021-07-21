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No bairro Ilha das Flores

Serralheiro é morto a tiros dentro de bar em Vila Velha

O crime aconteceu por volta das 21h. Os assassinos chegaram de moto e estavam encapuzados. Moradores ficaram assustados e sem entender o motivo do crime.

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 12:14

Publicado em 

21 jul 2021 às 12:14

  • Do G1 ES

Erison Vieira de Souza foi morto em Vila Velha
Erison Vieira de Souza foi morto em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um serralheiro de 34 anos foi morto dentro de um bar em Vila Velha. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (20) no bairro Ilha das Flores. Erison Vieira de Souza é nascido e criado na região. Moradores ficaram assustados e sem entender o motivo do crime.
O crime aconteceu por volta das 21h. Os assassinos chegaram de moto e estavam encapuzados. Eles invadiram o bar e atiraram no serralheiro. Familiares de Erison disseram que ele era trabalhador e deixou quatro filhos.
Em nota, a Polícia Civil informou que o crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que nenhum suspeito foi preso. O corpo de Erison foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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