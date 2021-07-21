Empresário é preso suspeito de furtar combustível da Prefeitura de Jaguaré

Homens envolvidos em furto e revenda de combustível de prefeitura são presos no ES Crédito: Divulgação

Um empresário de 55 anos e um homem de 62 anos foram presos em flagrante na tarde desta terça-feira (20), em São Mateus, Norte do Espírito Santo, suspeitos de envolvimento em um esquema criminoso de furto de combustível de veículos da Prefeitura de Jaguaré . As prisões aconteceram no bairro Boa Vista, em São Mateus. Eles estavam com dez galões de óleo diesel.

O suspeito de 55 anos é responsável por uma empresa que presta serviço de limpeza urbana para a Prefeitura de Jaguaré. Nas investigações, os policiais constataram que o indivíduo estava subtraindo combustível dos veículos que prestam serviço à prefeitura e revendendo para terceiros.

De acordo com as investigações, o suspeito retirava o combustível e colocava os galões em cima do veículo e levava para São Mateus. Nesta terça, os policiais foram ao bairro Boa Vista, no mesmo município, e encontraram em flagrante o empresário de 55 anos, vendendo dez galões, cerca de 200 litros, de óleo diesel para o homem de 62 anos.

“O fato foi percebido quando os motoristas que prestam serviço observaram que a média do consumo estava muito baixa e, ao deixar o veículo no pátio, eles estavam sempre com o tanque cheio, mas quando a empresa ia fazer o serviço de limpeza e eles iam usar o veículo, constaram que o marcador de combustível estava baixo”, afirmou a titular da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, delegada Gabriella Zache.

Os dois homens foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus. O suspeito de 62 anos foi autuado em flagrante por receptação e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. Já o empresário de 55 anos foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.