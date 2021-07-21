Empresário é preso suspeito de furtar combustível da Prefeitura de Jaguaré

Um empresário de 55 anos e um homem de 62 anos foram presos em flagrante na tarde desta terça-feira (20), em São Mateus, Norte do Espírito Santo, suspeitos de envolvimento em um esquema criminoso de furto de combustível de veículos da Prefeitura de Jaguaré. As prisões aconteceram no bairro Boa Vista, em São Mateus. Eles estavam com dez galões de óleo diesel.
O suspeito de 55 anos é responsável por uma empresa que presta serviço de limpeza urbana para a Prefeitura de Jaguaré. Nas investigações, os policiais constataram que o indivíduo estava subtraindo combustível dos veículos que prestam serviço à prefeitura e revendendo para terceiros.
De acordo com as investigações, o suspeito retirava o combustível e colocava os galões em cima do veículo e levava para São Mateus. Nesta terça, os policiais foram ao bairro Boa Vista, no mesmo município, e encontraram em flagrante o empresário de 55 anos, vendendo dez galões, cerca de 200 litros, de óleo diesel para o homem de 62 anos.
“O fato foi percebido quando os motoristas que prestam serviço observaram que a média do consumo estava muito baixa e, ao deixar o veículo no pátio, eles estavam sempre com o tanque cheio, mas quando a empresa ia fazer o serviço de limpeza e eles iam usar o veículo, constaram que o marcador de combustível estava baixo”, afirmou a titular da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, delegada Gabriella Zache.
Os dois homens foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus. O suspeito de 62 anos foi autuado em flagrante por receptação e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. Já o empresário de 55 anos foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.