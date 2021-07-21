Vídeo: vegetação pega fogo no interior de Jaguaré

De acordo com os Bombeiros, uma equipe foi acionada na noite de terça para atender uma ocorrência de incêndio e, ao chegar ao local, constataram que o fogo atingia uma vegetação, próximo à rodovia.

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Os militares combateram o fogo durante a noite e, na manhã desta quarta, foram acionados novamente, no mesmo local, para controlar um novo foco de incêndio. A equipe estava em deslocamento e ainda não tinha informações sobre a dimensão das chamas até o fechamento desta reportagem.