Vídeo: vegetação pega fogo no interior de Jaguaré

Uma vegetação pegou fogo na zona rural de Jaguaré, Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (20) e chamou a atenção dos motoristas que passavam pela ES 356. Segundo moradores, as chamas começaram à tarde e duraram até a noite. O Corpo de Bombeiros afirmou que um novo foco foi identificado na manhã desta quarta-feira (21). Equipe está se dirigindo ao local.
De acordo com os Bombeiros, uma equipe foi acionada na noite de terça para atender uma ocorrência de incêndio e, ao chegar ao local, constataram que o fogo atingia uma vegetação, próximo à rodovia.
Os militares combateram o fogo durante a noite e, na manhã desta quarta, foram acionados novamente, no mesmo local, para controlar um novo foco de incêndio. A equipe estava em deslocamento e ainda não tinha informações sobre a dimensão das chamas até o fechamento desta reportagem.