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Vale do Moxuara

Assassinato em Cariacica: acusado ficou 15 dias em mata comendo frutas

Diego Mendes Quaresma, o Nego, se entregou à Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (11). Ele é acusado de matar um adolescente no dia 26 de setembro deste ano

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 20:40

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

11 out 2019 às 20:40
Diego Mendes Quaresma Crédito: Isaac Ribeiro
O ajudante de carga e descarga Diego Mendes Quaresma, o Nego, 36 anos, disse à Polícia Civil que passou 15 dias escondido em uma região de mata do Moxuara, em Cariacica, comendo frutas e bebendo água natural. Quaresma e Felipe Ted Christo Caleffi, 32 anos, são acusados pela polícia de matar o adolescente Eric Souza Casati, 17 anos, no dia 26 de setembro. Além de Eric, Quaresma e Felipe também esfaquearam a avó do garoto e o namorado da mãe dele.
O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, disse que Quaresma não demonstrou arrependimento e aparentava estar tranquilo nesta sexta-feira. Ele já foi preso por tráfico de drogas.
"Ele falou que pegou um ônibus e foi para Campo Grande após o crime. Depois, se escondeu no Moxuara e passou esse período comendo frutas e bebendo água natural. Ele disse não saber o paradeiro de Felipe"
Eduardo Khaddour - Delegado da DHPP de Cariacica
Sobre o crime, Quaresma confessou à polícia que esfaqueou o adolescente. O acusado informou que foi convidado por Felipe para ir à casa da ex-mulher do amigo. Os dois beberam, usaram drogas e seguiram para a casa de Felipe onde pegaram uma faca e um facão.

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A caminho do Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, Quaresma não quis dar detalhes sobre o caso. “Não tenho nada a declarar”, disse, enquanto era conduzido à viatura da DHPP. Após o exame no DML, ele foi conduzido a um presídio da Grande Vitória.
Diego Mendes Quaresma Crédito: Isaac Ribeiro

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