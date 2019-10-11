Assassinato em Cariacica: acusado ficou 15 dias em mata comendo frutas

"Ele falou que pegou um ônibus e foi para Campo Grande após o crime. Depois, se escondeu no Moxuara e passou esse período comendo frutas e bebendo água natural. Ele disse não saber o paradeiro de Felipe"

Sobre o crime, Quaresma confessou à polícia que esfaqueou o adolescente. O acusado informou que foi convidado por Felipe para ir à casa da ex-mulher do amigo. Os dois beberam, usaram drogas e seguiram para a casa de Felipe onde pegaram uma faca e um facão.