Mãe que levou filho à delegacia no ES: "Se ele errou, tem que pagar"

Ele ficou calado e depois falou "então me leva lá na delegacia". Moramos em Tabajara e fomos de táxi para a Delegacia de Cobilândia ontem (quinta-feira). Lá, os policiais informaram que não acharam o mandado de prisão do meu filho e que por isso não podiam prender ele. Aí mandaram a gente ir hoje (sexta-feira) para a DHPP de Cariacica. Aí a gente veio.