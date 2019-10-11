Burocracia brasileira atrapalha até quem quer se entregar à polícia

A cena de um criminoso que se entrega à polícia tem um forte apelo na ficção. Em livros, filmes e séries policiais, é uma reviravolta, o fim de uma busca, quando o próprio bandido desiste de fugir e se dá por vencido. É a justiça sendo feita. Foi o que aconteceu nesta quinta-feira em Cariacica, mas o desfecho teve a cara do Brasil, conseguindo ser ainda mais surpreendente do que a ficção.