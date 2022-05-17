Assalto em Vila Velha: "Ainda sente muita dor", diz esposa de PM baleado

A esposa do sargento, que preferiu não ser identificada, contou que a primeira noite em casa após o crime foi bem conturbada. "Não tivemos uma noite tranquila porque ele ainda sente muita dor. Ele está com uma ferida considerável, com muita dor, e requer muito cuidado. Estamos vigiando o quadro de febre dele, e a perna e o ombro estão imobilizados", contou.

O PM foi atingido na coxa por um disparo de uma arma calibre .40 Crédito: Reprodução I Videomonitoramento

A mulher do policial explicou que, nesta terça-feira (17), ela prestou depoimento na delegacia. "Ainda estamos muito abalados, mas confiantes na investigação policial. Esperamos que o quadro dele melhore e que outras pessoas não passem pelo que estamos passando", afirmou.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), subordinada ao Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic). Até a tarde desta terça-feira (17), nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e, segundo a corporação, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

RELEMBRE O CRIME

O policial militar de 49 anos foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto no bairro Itapuã, em Vila Velha, por volta das 6h15 de segunda-feira (16). Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.

Um vídeo, registrado por uma câmera de videomonitoramento, mostra o policial logo após ser baleado. Ele aparece andando com dificuldade e é socorrido por um homem. Assim que é acudido, o sargento cai no chão. Veja abaixo:

No local do crime, testemunhas contaram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o sargento estava caminhando pela Avenida Resplendor em direção a uma academia de ginástica que fica próxima ao local do crime. Um homem que vinha de bicicleta no sentido contrário se aproximou e, então, anunciou o assalto.

De acordo com as testemunhas, ele carregava uma arma na cesta da bicicleta. O militar, porém, reagiu ao assalto e acabou sendo baleado pelo menos uma vez.

"FOI POR INSTINTO"

TV Gazeta, no dia do ocorrido, Quem aparece no vídeo ajudando o sargento é o médico veterinário Guilherme Bretas, que fez um torniquete na perna da vítima para estancar o sangramento. Em entrevista à repórter Daniela Carla, da, no dia do ocorrido, Guilherme contou que agiu por instinto após o sargento pedir para ele salvá-lo