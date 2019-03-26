Home
Assaltante é preso acusado de atirar em PM durante tentativa de assalto

Daniel Estevão Alves da Silva, de 21 anos, tentou assaltar um PM em janeiro. Na época o rapaz conseguiu fugir, mas acabou preso nesta terça-feira (26)